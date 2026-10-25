Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Cilt bakımında daha sıkı ve canlı bir görünüm elde etmek isteyenler, doğal yöntemlere yöneliyor. Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın önerdiği doğal tonik tarifi de bu yöntemler arasında merak uyandırıyor. Cildi ferahlatmaya ve gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olmayı hedefleyen bu pratik bakım önerisi, evde cilt bakımı yapanların dikkatini çekiyor. Üstelik hazırlanışının kolay olması da ilgi görmesinin nedenleri arasında. Peki, Suna Dumankaya’nın cilt sıkılaştırıcı tonik önerisinin sırrı ne? Cilt bakım rutinine eklemek isteyenleri hangi malzemeler bekliyor? İşte merak edilen doğal tonik tarifinin ayrıntıları.

CİLT GÖZENEKLERİNİ NASIL SIKLAŞTIRABİLİRİM?

Cildindeki gözeneklerin görünümünü azaltmak için çok sayıda ürüne ihtiyacın yok. Düzenli temizlik, doğru nemlendirme ve güneş koruyucuları kullanarak cildiniz için en iyi başlangıcı yapabilirsiniz. Gözenekleri tamamen yok etmek mümkün değil ama daha az belirgin görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Gözenek görünümünü azaltmak için günlük bakım rutini

Sabah ve akşam nazikçe temizleyerek cildindeki fazla yağı, kiri ve makyaj kalıntılarını arındır. Cildini gıcırdayacak kadar kurutan temizleyicilerden kaçın; tahriş gözenek görünümünü daha belirgin hâle getirebilirsiniz.

Niasinamid içeren bir serum deneyebilirsiniz. Niasinamid, ciltteki yağ dengesini desteklemeye ve gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Başlangıçta düşük konsantrasyonlu bir ürün seçip gün aşırı kullanabilirsiniz.

Hafif bir nemlendirici kullanmaya özen gösterin.Yağlı ciltlerin de neme ihtiyacı vardır. Cildine uygun, gözenekleri tıkamayan bir nemlendirici seç. Cildin nemli kaldığında daha pürüzsüz görünebilir.

Her sabah SPF 30–50 güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin. Güneşin neden olduğu kolajen kaybı, cilt dokusunun ve gözenek görünümünün zamanla belirginleşmesine katkıda bulunabilir. Geniş spektrumlu güneş koruyucuyu her gün kullanın.

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TONİK TARİFİ

Gerekli malzeme:

Bir miktar kokulu gül

Damıtlık su

Bir miktarda limon suyu

Yapılışı:

Gülü az miktarda limon suyu ile havanda iyicene dövün sonrasında içine damıtlık suyu ekleyin. Hazırladıktan sonra buzdolabında bekletin. Kullanırken bir pamuğu içine batırıp cildinize sürün. Doğal toniği sabah ve akşam olarak kullanabilirsiniz. İşleminizi tamamladıktan sonra mutlaka soğuk bir yerde muhafaza edin. Daha kolay kullanmak istiyorsanız, hazırladığınız toniği buz kalıplarına dökerek, dondurucuda dondurabilir, yüzünüze sürebilirsiniz. Hazırladığını bu tonik ile cildiniz sıklaşır ve rahatlar.