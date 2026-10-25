Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:41

Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Cilt bakımı için evde kolayca hazırlanabilen doğal tonik tarifleri yeniden ilgi görüyor. Güzellik uzmanı Suna Dumankaya’nın paylaştığı cilt sıkılaştırıcı tonik tarifi de pratik uygulanışıyla dikkat çekiyor. Hazırlanması için uzun bir uğraşa da gerek yok. Peki, Suna Dumankaya’nın doğal yüz toniği nasıl hazırlanıyor?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 21:41

Cilt bakımında daha sıkı ve canlı bir görünüm elde etmek isteyenler, doğal yöntemlere yöneliyor. uzmanı Suna Dumankaya’nın önerdiği doğal tonik tarifi de bu yöntemler arasında merak uyandırıyor. Cildi ferahlatmaya ve gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı olmayı hedefleyen bu pratik bakım önerisi, evde yapanların dikkatini çekiyor. Üstelik hazırlanışının kolay olması da ilgi görmesinin nedenleri arasında. Peki, Suna Dumankaya’nın cilt sıkılaştırıcı tonik önerisinin sırrı ne? Cilt bakım rutinine eklemek isteyenleri hangi malzemeler bekliyor? İşte merak edilen doğal tonik tarifinin ayrıntıları.

CİLT GÖZENEKLERİNİ NASIL SIKLAŞTIRABİLİRİM?

Cildindeki gözeneklerin görünümünü azaltmak için çok sayıda ürüne ihtiyacın yok. Düzenli temizlik, doğru nemlendirme ve güneş koruyucuları kullanarak cildiniz için en iyi başlangıcı yapabilirsiniz. Gözenekleri tamamen yok etmek mümkün değil ama daha az belirgin görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Gözenek görünümünü azaltmak için günlük bakım rutini

Sabah ve akşam nazikçe temizleyerek cildindeki fazla yağı, kiri ve makyaj kalıntılarını arındır. Cildini gıcırdayacak kadar kurutan temizleyicilerden kaçın; tahriş gözenek görünümünü daha belirgin hâle getirebilirsiniz.

Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Niasinamid içeren bir serum deneyebilirsiniz. Niasinamid, ciltteki yağ dengesini desteklemeye ve gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Başlangıçta düşük konsantrasyonlu bir ürün seçip gün aşırı kullanabilirsiniz.

Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Hafif bir nemlendirici kullanmaya özen gösterin.Yağlı ciltlerin de neme ihtiyacı vardır. Cildine uygun, gözenekleri tıkamayan bir nemlendirici seç. Cildin nemli kaldığında daha pürüzsüz görünebilir.

Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Her sabah SPF 30–50 güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin. Güneşin neden olduğu kolajen kaybı, cilt dokusunun ve gözenek görünümünün zamanla belirginleşmesine katkıda bulunabilir. Geniş spektrumlu güneş koruyucuyu her gün kullanın.

SUNA DUMANKAYA’DAN DOĞAL TONİK TARİFİ

Gerekli malzeme:

  • Bir miktar kokulu gül
  • Damıtlık su
  • Bir miktarda limon suyu
Suna Dumankaya’dan gözenek görünümüne karşı doğal tonik! İşte 4 malzemeli tarif

Yapılışı:

Gülü az miktarda ile havanda iyicene dövün sonrasında içine damıtlık suyu ekleyin. Hazırladıktan sonra buzdolabında bekletin. Kullanırken bir pamuğu içine batırıp cildinize sürün. Doğal toniği sabah ve akşam olarak kullanabilirsiniz. İşleminizi tamamladıktan sonra mutlaka soğuk bir yerde muhafaza edin. Daha kolay kullanmak istiyorsanız, hazırladığınız toniği buz kalıplarına dökerek, dondurucuda dondurabilir, yüzünüze sürebilirsiniz. Hazırladığını bu tonik ile cildiniz sıklaşır ve rahatlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suna Dumankaya’dan parfüm gibi kokmanızı sağlayacak vücut peelingi tarifi! Cildi yumuşacık yapıyor
ETİKETLER
#doğal tonik
#cilt bakımı
#suna dumankaya
#limon suyu
#gül
#Güzellik
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.