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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 22:57

Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!

Bugün ilk tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Susuz Yaz ne zaman başlayacak merakla bekleniyor. Fragman ise seyirciden tam not aldı.

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Editor
 Gonca Işık
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Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 22:57

ekranlarında yayınlanacak olan oyuncu kadrosunda kimler var belli oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi de merak ediliyor.

SUSUZ YAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Susuz Yaz dizisinin ilk bölüm fragmanı 26 Ekim 2026 tarihinde yayınlandı. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başlayacağı tarih için bekleyiş devam ediyor. Kısa süre içerisinde seyirci karşısına çıkması bekleniyor. 

Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!

SUSUZ YAZ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu yazarken, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Heyecanla beklenen yeni dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Seyirci sosyal medyada olumlu yorumlarda bulundu.

Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİM?

Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri).

Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!

SUSUZ YAZ KONUSU NEDİR?

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrolünde olduğu Susuz Yaz, yakında seyirci karşısına çıkacak. 1970'li yılların 'sında yaşanan hikaye anlatılıyor. Osman ve ağabeyi Hasan'ın hayatı, Osman'ın Bahar'a âşık olmasıyla değişmeye başlıyor.

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#Susuz Yaz
#Yusuf Pirhasan
#Diziler
#Mavi Kadin
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