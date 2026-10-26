Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!

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İstanbul
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Susuz Yaz oyuncu kadrosunda kimler var belli oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi de merak ediliyor.
Susuz Yaz dizisinin ilk bölüm fragmanı 26 Ekim 2026 tarihinde yayınlandı. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başlayacağı tarih için bekleyiş devam ediyor. Kısa süre içerisinde seyirci karşısına çıkması bekleniyor.
Senaryosunu Sema Ergenekon yazarken, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Heyecanla beklenen yeni dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Seyirci sosyal medyada olumlu yorumlarda bulundu.
Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri).
Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrolünde olduğu Susuz Yaz, yakında seyirci karşısına çıkacak. 1970'li yılların Adana'sında yaşanan hikaye anlatılıyor. Osman ve ağabeyi Hasan'ın hayatı, Osman'ın Bahar'a âşık olmasıyla değişmeye başlıyor.