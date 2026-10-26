Susuz Yaz ne zaman başlayacak, hangi gün? Tanıtım fragmanı yayınlanan Susuz Yaz oyuncuları ve konusu!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Susuz Yaz oyuncu kadrosunda kimler var belli oldu. Başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yayın tarihi de merak ediliyor.

SUSUZ YAZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Susuz Yaz dizisinin ilk bölüm fragmanı 26 Ekim 2026 tarihinde yayınlandı. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin başlayacağı tarih için bekleyiş devam ediyor. Kısa süre içerisinde seyirci karşısına çıkması bekleniyor.

SUSUZ YAZ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Sema Ergenekon yazarken, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Heyecanla beklenen yeni dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Seyirci sosyal medyada olumlu yorumlarda bulundu.

SUSUZ YAZ OYUNCULARI KİM?

Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzgüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), ve Kemal Burak Alper (Cevri).

SUSUZ YAZ KONUSU NEDİR?

Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'in başrolünde olduğu Susuz Yaz, yakında seyirci karşısına çıkacak. 1970'li yılların Adana'sında yaşanan hikaye anlatılıyor. Osman ve ağabeyi Hasan'ın hayatı, Osman'ın Bahar'a âşık olmasıyla değişmeye başlıyor.