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İstanbul
Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Susuz Yaz, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi ve günü de belli oldu.
Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in başrolünde yer aldığı Susuz Yaz'ın 1 Aralık itibarıyla ekran karşısında yer alması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 1 Aralık'ta izleyici ile buluşacak.
Çekimlerinin Adana'da gerçekleştiği Susuz Yaz dizisini bekleyenler için sevindiren haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin gününün Salı olması bekleniyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre dizi 1 Aralık Salı itibarıyla ekranlarda olacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz), Kemal Burak Alper (Cevri), Asu Lal Burnak (Rabia).
Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yayınlandığı gün ekranlara gelecek olan Susuz Yaz, güçlü rakiplerle karşı karşıya kalacak. İddialara göre salı akşamları seyirci karşısına çıkacak olan dizi için geri sayım başladı.