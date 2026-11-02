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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:10

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Ekranların büyük bir heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan Susuz Yaz dizisi için geri sayım başladı. İlk tanıtımıyla izleyiciden tam puan alan dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Susuz Yaz dizisinin yayın detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:10

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, yayınlanacağı tarih de merak konusu oldu. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin detayları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yayınlanan ilk fragmanıyla seyircide büyük bir merak uyandıran iddialı yapımın ne zaman başlayacağı merak edildi. Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Susuz Yaz dizisi için geri sayım başladı. Henüz yayınlanmadan sosyal medyada büyük ses getirmeyi başaran dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda? Susuz Yaz dizisinin yayın detaylarını sizin için araştırdık. İşte Susuz Yaz dizisinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilinmeyenler...

SUSUZ YAZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan ve izleyiciden büyük ilgi gören Susuz Yaz dizisinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan yapım için geri sayım başladı. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin çok yakında seyirciyle buluşacağı duyuruldu. imzası taşıyan proje, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Çekimlerine 'da başlanılan Susuz Yaz dizisinin izleyiciye 1970’li yılların Çukurova atmosferini yansıtacağı duyurulmuştu. İddialı yapımda bölgenin kırsal dokusu ve tarım alanlarının da ön planda tutulduğu öğrenildi. Çalışmalarına tüm hızıyla devam edilen Susuz Yaz dizisinin ne zaman başlayacağına dair kanaldan ve yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama duyurulmadı.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Gazeteci Birsen Altuntaş, 1970'ler Adana'sını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Susuz Yaz dizisinin kasım ayının ortasına yetiştirilmesinin planlandığını açıkladı. Çok yakında reyting macerasına adım atması beklenen iddialı yapım, zamansız hikayesi ve etkileyici oyuncu performanslarıyla ekranlara yeni bir soluk getirecek. İlk tanıtımıyla adeta nefesleri kesen dizi, Adana’nın sert topraklarında filizlenen bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturacak.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

SUSUZ YAZ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Susuz Yaz dizisi, 1970’li yılların Çukurova atmosferi seyirciyle buluşturacak. Henüz yayınlanmadan büyük ses getiren iddialı yapım, reyting mücadelesinde fırtına gibi esecek. Yayınlanan fragmanlarıyla kısa sürede izleyiciden büyük beğeni alan Susuz Yaz dizisi, çok yakında izleyici karşısına çıkacak. Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç’in başrollerinde rol aldığı yapım, kasım ayının ortasında izleyici karşısına çıkacak.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Senaryosunu başarılı senarist Sema Ergenekon kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu Susuz Yaz dizisi, kasım ortasında ya çarşamba ya da cuma günü reyting yarışında mücadele edecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlerine Adana'da devam edilen Susuz Yaz dizisinin yayın günü için çarşamba ya da cuma seçenekleri üzerinde duruluyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Birbirinden iddialı birçok yapımın reyting mücadelesi verdiği yeni sezonda izleyicileri 1970'lerin Adana'sına götürmeye hazırlanan Susuz Yaz dizisinin başarısı şimdiden merak ediliyor. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fragmanda, Mert Ramazan Demir'in üstlendiği Osman’ın, "Kimseyi susuz yaza mahkûm etmeyeceğim!" sözleri öne çıkıyor. Diğer yandan köylüler arasında yaşanan "Su hepimizin!" tartışması, hikayedeki büyük gerilimin bir parçası oluyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

SUSUZ YAZ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Ay Yapım imzası taşıyan Susuz Yaz dizisi ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Çok yakında ekran macerasına başlaması beklenen iddialı yapım Kanal D'nin yeni sezon projelerinden biri oluyor. Etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiren Susuz Yaz dizisi, birbirinden başarılı isimleri bir arada buluşturuyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Susuz Yaz dizisinde Osman karakterini Mert Ramazan Demir, Bahar rolünü Lizge Cömert, Hasan karakterini ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç üstleniyor.  1970’ler Adana’sının Çarlak köyünde, Osman ve abisi Hasan geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçerken, Osman’ın Bahar’a duyduğu büyük aşk iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor.

Susuz Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Susuz Yaz dizisi hangi gün yayınlanacak? Susuz Yaz dizisi hangi kanalda?

Aşkı uğruna Bahar’la birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman’ın karşısında, abisi Hasan’ın gizli hesapları yer alıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı üzerinden büyüyen anlaşmazlıklar ise iki kardeşin hayatını derinden etkileyecek olaylara dönüşüyor. Bir dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Susuz Yaz dizisinde, aşk ve aile ilişkilerinin yanı sıra mülkiyet, adalet ve güç mücadelesini de ön plana çıkıyor.

Su ve toprak paylaşımı nedeniyle ortaya çıkan gerilim, kardeşler arasındaki çatışmayı derinleştirirken, 1970’li yılların Çukurova atmosferi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen Susuz Yaz dizisinin, kasım ayının ortasında ekranlarda yerini alması planlanıyor.

 

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#Diziler
#Necati Cumalı
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