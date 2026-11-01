Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisinin detayları seyirci tarafından araştırılmaya başlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Susuz Yaz dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, konusu ve oyuncu kadrosu da merak edildi. Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Susuz Yaz dizisi için geri sayım başladı. Henüz yayınlanmadan sosyal medyada büyük ses getirmeyi başaran dizi, izleyicide büyük merak uyandırdı. Oyuncu kadrosunun enerjisi ve uyumuyla ön plana çıkan dizi, yayınlanan fragmanlarıyla da geniş yankı uyandırdı. Peki, Susuz Yaz dizisi konusu ne? Susuz Yaz dizisi oyuncuları kim? Susuz Yaz dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Susuz Yaz dizisine dair bilinmeyenler...

SUSUZ YAZ DİZİSİ KONUSU NE?

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Susuz Yaz dizisi için geri sayım başladı. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Susuz Yaz dizisinin çekimlerinin Adana'da başladığı duyurulmuştu. 1970’li yılların Çukurova atmosferini yansıtacak olan dizide bölgenin kırsal dokusu ve tarım alanları da ön planda tutuluyor.

Kanal D ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Susuz Yaz dizisi, 1970'ler Adana'sını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 1970’ler Adana’sının Çarlak köyünde, Osman ve abisi Hasan geçimlerini sağlamak için topraklarını ekip biçerken, Osman’ın Bahar’a duyduğu büyük aşk iki kardeş arasındaki dengeleri değiştiriyor.

Aşkı uğruna Bahar’la birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Osman’ın karşısında, abisi Hasan’ın gizli hesapları yer alıyor. Köyde su ve toprak paylaşımı üzerinden büyüyen anlaşmazlıklar ise iki kardeşin hayatını derinden etkileyecek olaylara dönüşüyor. Bir dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Susuz Yaz dizisinde, aşk ve aile ilişkilerinin yanı sıra mülkiyet, adalet ve güç mücadelesini de ön plana çıkıyor.

Su ve toprak paylaşımı nedeniyle ortaya çıkan gerilim, kardeşler arasındaki çatışmayı derinleştirirken, 1970’li yılların Çukurova atmosferi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Henüz yayınlanmadan büyük ilgi görmeyi başaran dizi, sosyal medyada birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. Yayınlanan fragmanlarıyla kısa sürede izleyiciden büyük beğeni alan Susuz Yaz dizisi, çok yakında izleyici karşısına çıkacak.

SUSUZ YAZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Ay Yapım imzası taşıyan Susuz Yaz dizisinin senaryosunu başarılı senarist Sema Ergenekon kaleme alıyor. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan iddialı projenin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturuyor. Kanal D ekranlarının yeni sezon dizileri arasında yer alan Susuz Yaz, Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç’i başrollerinde birleştiriyor.

Etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiren Susuz Yaz dizisi, birbirinden başarılı isimleri bir arada buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde ilk bölüm fragmanı yayınlanan iddialı proje, çok yakında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Susuz Yaz dizisinde Osman karakterini Mert Ramazan Demir, Bahar rolünü Lizge Cömert, Hasan karakterini ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç üstleniyor.

İşte Susuz Yaz dizisinin birbirinden başarılı oyuncu kadrosu:

Mert Ramazan Demir: Osman

Lizge Cömert: Bahar

Batuhan Bozkurt Yüzügüleç: Hasan

Şebnem Bozoklu: Döne

İrem Sak: Yeter

Serpil Gül: Beyaz

Deniz Celiloğlu: Resul

Umut Kurt: Ramo

Şirin Sultan Şaldamlı: Fatma

Güneş Sayın: Hatice

Begüm Akkaya: Dilan

Ilgım İpekçi: Elvan

Meriç Rakalar: Müslüm

Özgür Daniel Foster: Murtaza

Kayra Zapçı: Gülşen

Esra Ünnü: Filiz

Kemal Burak Alper: Cevri

Asu Lal Burnak: Rabia