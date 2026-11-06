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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 16:57

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü bu akşam var mı merak edilirken 6 Kasım Cuma TRT 1 yayın akışı belli oldu. Esme ile Adil arasında yaşananlar ve Oruç'un son durumu yeni bölüm ile beraber netleşecek.

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Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 16:57

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekek , her Cuma 20.00'de izleyici ile buluşuyor. Dizilerde düşük reklam geliri nedeniyle aksama yaşanmıştı. 

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI 6 KASIM?

İlk sezonu ile beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonu ile dikkat çekti. Oyuncu kadrosu ile oldukça sevilen Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Cuma akşamları yayınlanan dizi bugünün yayın akışında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?

BUGÜN TAŞACAK BU DENİZ VAR MI, YOK MU?

Dizilerde düşük reklam geliri nedeniyle bazı yeni bölümler ertelenmişti. Geçen hafta ertelenen yeni bölümlerin ardından gözler bu akşama çevrildi. Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara yer alack. Seyircilerin heyecanla beklediği yeni bölüm, bu akşam kanalında.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ BUGÜN VAR MI?

Oruç'un diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair belirsizlik sürerken dizinin yeni bölümü için de bekleyiş sürüyor. Televizyon dünyasında yaşanan düşük reklam geliri sebebiyle bazı yeni bölümlerini bir sonraki haftaya ertelemişti. Bugünün yayın akışına göre ise dizinin yeni bölümü yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM CUMA

07.55 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15

14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Teşkilat

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ETİKETLER
#seksenler
#TRT 1
#kalk gidelim
#taşacak bu deniz
#Diziler
#Alpaslan Büyük Selçuklu
#Mavi Kadin
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