Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?

Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekek Taşacak Bu Deniz, her Cuma 20.00'de izleyici ile buluşuyor. Dizilerde düşük reklam geliri nedeniyle aksama yaşanmıştı.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI 6 KASIM?

İlk sezonu ile beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonu ile dikkat çekti. Oyuncu kadrosu ile oldukça sevilen Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Cuma akşamları yayınlanan dizi bugünün yayın akışında yer aldı.

BUGÜN TAŞACAK BU DENİZ VAR MI, YOK MU?

Dizilerde düşük reklam geliri nedeniyle bazı yeni bölümler ertelenmişti. Geçen hafta ertelenen yeni bölümlerin ardından gözler bu akşama çevrildi. Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara yer alack. Seyircilerin heyecanla beklediği yeni bölüm, bu akşam TRT 1 kanalında.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ BUGÜN VAR MI?

Oruç'un diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair belirsizlik sürerken dizinin yeni bölümü için de bekleyiş sürüyor. Televizyon dünyasında yaşanan düşük reklam geliri sebebiyle bazı diziler yeni bölümlerini bir sonraki haftaya ertelemişti. Bugünün yayın akışına göre ise dizinin yeni bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM CUMA

07.55 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Teşkilat