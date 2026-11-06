Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı 6 Kasım? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı, yok mu?

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İstanbul
Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekek Taşacak Bu Deniz, her Cuma 20.00'de izleyici ile buluşuyor. Dizilerde düşük reklam geliri nedeniyle aksama yaşanmıştı.
İlk sezonu ile beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonu ile dikkat çekti. Oyuncu kadrosu ile oldukça sevilen Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Cuma akşamları yayınlanan dizi bugünün yayın akışında yer aldı.
Dizilerde düşük reklam geliri nedeniyle bazı yeni bölümler ertelenmişti. Geçen hafta ertelenen yeni bölümlerin ardından gözler bu akşama çevrildi. Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümü ile ekranlara yer alack. Seyircilerin heyecanla beklediği yeni bölüm, bu akşam TRT 1 kanalında.
Oruç'un diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair belirsizlik sürerken dizinin yeni bölümü için de bekleyiş sürüyor. Televizyon dünyasında yaşanan düşük reklam geliri sebebiyle bazı diziler yeni bölümlerini bir sonraki haftaya ertelemişti. Bugünün yayın akışına göre ise dizinin yeni bölümü yayınlanacak.
07.55 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Teşkilat