Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?

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İstanbul
Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı, ilk bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisi, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılıyor. Sevilen dizi yeni sezonu ile bu akşam ekranlara gelecek. 2 Ekim yayın akışına göre yeni bölümü yayınlanacak.
Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alırken oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi yeni sezonu ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:15 Lingo Türkiye
19:00 TRT 1 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
02:55 Seksenler
03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu