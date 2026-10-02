Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı, ilk bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisi, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılıyor. Sevilen dizi yeni sezonu ile bu akşam ekranlara gelecek. 2 Ekim yayın akışına göre yeni bölümü yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI?

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alırken oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi yeni sezonu ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

2 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Hayallerinin Peşinde

06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:15 Lingo Türkiye

19:00 TRT 1 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

02:55 Seksenler

03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu