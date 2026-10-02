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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:11

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk sezonu ile ekranlara damga vuran Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu merak edildi. İşte 2 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışındaki diziler...

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Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:11

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı, ilk bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisi, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri 'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılıyor. Sevilen dizi yeni sezonu ile bu akşam ekranlara gelecek. 2 Ekim yayın akışına göre yeni bölümü yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI?

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alırken oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. ekranlarında yayınlanan dizi yeni sezonu ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?

2 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Hayallerinin Peşinde

06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? 2 Ekim Taşacak Bu Deniz bugün, bu hafta var mı?

17:15 Lingo Türkiye

19:00 TRT 1 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

02:55 Seksenler

03:55 Alparslan: Büyük Selçuklu

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ETİKETLER
#Trabzon
#TRT 1
#ayşe ferda eryılmaz
#Nehir Erdem
#Arsin
#Diziler
#Mavi Kadin
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