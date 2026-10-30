Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu 30 Ekim? Bu hafta Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı?

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İstanbul
Taşacak Bu Deniz'de heyecan devam ederken 36. bölümünün yayınlanacağı tarih bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı diziler yeni bölümünü yayınlamazken seyircinin gündeminde Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yer aldı.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi bu akşam 36. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizide heyecan sürerken bugün Oruç hakkında gelişmeler de yaşanacak. Dizinin seyircileri bu akşam TRT 1 ekranlarından 36. bölümü seyredebilecek.
İlk bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamları izleyici ile buluşuyor. Yayın akışına göre bu akşam 36. bölümünü yayınlayacak. Oruç'un ölüp ölmeyeceğine dair sorular da izleyicinin dikkatini çekti.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, 36. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Cuma akşamları 20.00'de yayınlanan dizi bugün yeni bölümünü yayınlayacak.
07.40 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz