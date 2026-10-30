Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu 30 Ekim? Bu hafta Taşacak Bu Deniz yeni bölümü var mı?

Taşacak Bu Deniz'de heyecan devam ederken 36. bölümünün yayınlanacağı tarih bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı diziler yeni bölümünü yayınlamazken seyircinin gündeminde Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü yer aldı.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi bu akşam 36. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizide heyecan sürerken bugün Oruç hakkında gelişmeler de yaşanacak. Dizinin seyircileri bu akşam TRT 1 ekranlarından 36. bölümü seyredebilecek.

BU HAFTA TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

İlk bölümü 10 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamları izleyici ile buluşuyor. Yayın akışına göre bu akşam 36. bölümünü yayınlayacak. Oruç'un ölüp ölmeyeceğine dair sorular da izleyicinin dikkatini çekti.

BUGÜN TAŞACAK BU DENİZ VAR MI 30 EKİM CUMA?

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, 36. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Cuma akşamları 20.00'de yayınlanan dizi bugün yeni bölümünü yayınlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞIA 30 EKİM CUMA 2026?

07.40 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz