Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

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İstanbul
Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çeken Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 13 Kasım TRT yayın akışına göre dizinin yeni bölümünün olup olmadığı belli oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 37. bölümü 6 Kasım Cuma akşamı yayımlanmıştı. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile yeni bölümü ile ekran karşısında yer alacak.
Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan kaldığı yerden devam ederken seyirciler bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediyordu. Yayın akışına göre bu akşam yeni bölüm yayınlanacak.
Taşacak Bu Deniz 38. bölüm bu akşam, 13 Kasım Cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekranlarda yer alacak. TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
01:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:05 Seksenler
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla Ile...
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Teşkilat