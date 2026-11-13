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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:18

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü heyecanla beklenirken seyirciler yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu araştırmasına başladı. Yeni bölümde yaşanacak olanların yer aldığı son fragman ise beğeni yağmuruna tutuldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:18

Başarılı ve senaryosu ile ilgi çeken 'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 13 Kasım TRT yayın akışına göre dizinin yeni bölümünün olup olmadığı belli oldu.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ekranlarında yayınlanan dizinin 37. bölümü 6 Kasım Cuma akşamı yayımlanmıştı. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile yeni bölümü ile ekran karşısında yer alacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI 13 KASIM?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan kaldığı yerden devam ederken seyirciler bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediyordu. Yayın akışına göre bu akşam yeni bölüm yayınlanacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz 38. bölüm bu akşam, 13 Kasım Cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekranlarda yer alacak. TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

13 KASIM CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:05 Seksenler
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla Ile...
07:30 Kalk Gidelim

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Teşkilat

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