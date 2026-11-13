Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz bu hafta yeni bölümü var mı 13 Kasım?

Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çeken Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. 13 Kasım TRT yayın akışına göre dizinin yeni bölümünün olup olmadığı belli oldu.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 37. bölümü 6 Kasım Cuma akşamı yayımlanmıştı. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile yeni bölümü ile ekran karşısında yer alacak.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI 13 KASIM?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan kaldığı yerden devam ederken seyirciler bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediyordu. Yayın akışına göre bu akşam yeni bölüm yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz 38. bölüm bu akşam, 13 Kasım Cuma saat 20.00'de TRT 1'de ekranlarda yer alacak. TRT 1 ekranlarında bu akşam dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

13 KASIM CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:05 Seksenler

05:45 Hayallerinin Peşinde

06:30 Turgay Başyayla Ile...

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:30 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Teşkilat