Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim olacak? Taşacak Bu Deniz'de beklenen Furtuna'yı kim oynayacak?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen Fatih Furtuna kim olacak sorusu seyircinin aklından çıkmıyorken gelen o fotoğraf kafaları karıştırdı.

TAŞACAK BU DENİZ FATİH FURTUNA KİM OLACAK?

Yeni sezonu ile damga vuran Taşacak Bu Deniz'de dört gözle Fatih Furtuna bekleniyor.

Henüz kimin oynayacağına dair açıklama yapılmazken sosyal medyada yer alan bir fotoğraf akılları karıştırdı. Engin Öztürk'ün yer aldığı fotoğrafın ardından Furtuna olacağına dair iddialar arttı.

FATİH FURTUNA KİM OLDU?

Birçok başarılı ismin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'de heyecan sürerken gözler Fatih Furtuna'da. Henüz kimin canlandıracağı netleşmezken iddialara göre Engin Öztürk, Furtuna olarak kadroya dahil olacak.

TAŞACAK BU DENİZ FURTUNA KİM OYNAYACAK?

Ekranların sevilen dizisinde Fatih Furtuna karakterinin ne zaman ve nasıl geleceğine dair bilgi paylaşılmadı. Seyircilerin sosyal medyada araştırdığı konu hakkında ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İddialara göre Engin Öztürk, Furtuna olarak diziye katılabilir.