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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:55

Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim olacak? Taşacak Bu Deniz'de beklenen Furtuna'yı kim oynayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de heyecan devam ederken Fatih Furtuna kim olacak merak ediliyordu. Bugün sosyal medyada yer alan bir fotoğraf ise kısa sürede gündem oldu. İddialara göre Fatih Furtuna, o isim olacak!

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Editor
 Gonca Işık
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Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim olacak? Taşacak Bu Deniz'de beklenen Furtuna'yı kim oynayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 18:55

Ekranların sevilen dizisi 'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen Fatih Furtuna kim olacak sorusu seyircinin aklından çıkmıyorken gelen o fotoğraf kafaları karıştırdı.

TAŞACAK BU DENİZ FATİH FURTUNA KİM OLACAK?

Yeni sezonu ile damga vuran Taşacak Bu Deniz'de dört gözle Fatih Furtuna bekleniyor. 

Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim olacak? Taşacak Bu Deniz'de beklenen Furtuna'yı kim oynayacak?

Henüz kimin oynayacağına dair açıklama yapılmazken sosyal medyada yer alan bir fotoğraf akılları karıştırdı. 'ün yer aldığı fotoğrafın ardından Furtuna olacağına dair iddialar arttı.

Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim olacak? Taşacak Bu Deniz'de beklenen Furtuna'yı kim oynayacak?

FATİH FURTUNA KİM OLDU?

Birçok başarılı ismin yer aldığı Taşacak Bu Deniz'de heyecan sürerken gözler Fatih Furtuna'da. Henüz kimin canlandıracağı netleşmezken iddialara göre Engin Öztürk, Furtuna olarak kadroya dahil olacak.

Taşacak Bu Deniz Fatih Furtuna kim olacak? Taşacak Bu Deniz'de beklenen Furtuna'yı kim oynayacak?

TAŞACAK BU DENİZ FURTUNA KİM OYNAYACAK?

Ekranların sevilen dizisinde Fatih Furtuna karakterinin ne zaman ve nasıl geleceğine dair bilgi paylaşılmadı. Seyircilerin sosyal medyada araştırdığı konu hakkında ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İddialara göre Engin Öztürk, Furtuna olarak diziye katılabilir.

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ETİKETLER
#engin öztürk
#taşacak bu deniz
#Fatih Furtuna
#Diziler
#Mavi Kadin
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