Taşacak Bu Deniz’de Hicran ve Timur evleniyor mu? Timur Hicran’ın amacını öğrenecek mi?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Hicran ve Timur arasında yaşanabilecek gelişmeler, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. İkilinin evlilik yolunda ilerleyip ilerlemeyeceği kadar Timur’un Hicran’ın gerçek amacını ne zaman anlayacağı da tahmin edilmeye çalışılıyor. Hicran’ın planlarının açığa çıkması, ikili arasındaki ilişkinin geleceğini etkileyebilir. Peki, Taşacak Bu Deniz’de Hicran ve Timur evlenecek mi? Timur, Hicran’ın kendisine karşı gerçek niyetini öğrenecek mi?

HİCRAN VE TİMUR EVLENİYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Hicran ve Timur arasında yaşanacak gelişmeler izleyicilerin merakını artırıyor. Timur’un yeni bölümde Hicran’a evlilik teklifi etmesi herkesi şaşkına çevirecek.

Diğer yandan Hicran’ın Eleni’yi yeniden alabilmek ve koruyabilmek için Cengiz’e destek olacağı öne sürülüyor. Bu süreçte Hicran’ın sağlık ocağına geri dönmesi de hikâyenin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alacak.

Yaşanacak olayların ardından Hicran ve Timur’un ilişkisi farklı bir boyuta taşınacak. İkilinin hemen evlenmesi beklenmese de ilerleyen bölümlerde evlilik yoluna girecekleri konuşuluyor. Hicran’ın Eleni için atacağı adımlar ve Cengiz’le kuracağı iş birliği, Furtuna ailesini yeniden ayağa kaldıracak mı? Peki, Hicran ve Timur’un evliliği nasıl gerçekleşecek?

TAŞACAK BU DENİZ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif’e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil’in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır.

Şerif’in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan’dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni’nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.

Volkov’un saldırıları yüzünden batma eşiğine gelen Koçarileri, İso’nun bulduğu bir fikir kurtarır. İso ile Fadime birlikte çalışırlar. Volkov’un oğlu Cengiz ise, sebep olduğu gözyaşlarını silmeye taliptir, beklenmedik bir karar alır.

Adil ve Esme’nin yıllardır beklediği gece gelip çatar. Düşmanlara karşı gövde gösterisine dönüşen düğünde, iki sevdalı bu kez mutluluklarıyla meydan okur. Ancak onlar hayallerine kavuşurken Oruç, ölümle yaşam arasındaki uçurumun kenarındadır.