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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:25

Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?

Adil ve Esme’nin düğünüyle ilgili ortaya çıkan gelişmeler, dizide tansiyonun yükseleceğine işaret ediyor. Düğünü Şerif’in basacağı, silahların çekilecek. Peki, Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Taşacak Bu Deniz 36 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz 35. Bölümde neler olacak?

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Editor
 Funda Aydın
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Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:25

Adil ve ’nin düğünü, yaşanacağı öne sürülen olaylarla dizinin en çarpıcı gelişmelerinden biri olmaya hazırlanıyor. İddialara göre Şerif, düğünü basarak ortalığı karıştıracak ve silahların çekilmesiyle birlikte eğlence yerini büyük bir paniğe bırakacak. Peki, Adil ve Esme’nin düğününde Şerif neden saldıracak? İso kurtulacak mı, Fadime bu acıyla nasıl başa çıkacak?

TAŞACAK BU DENİZ’DE İSO ÖLECEK Mİ?

Taşacak Bu Deniz’de Adil ve Esme’nin düğününde yaşanacak olaylar, dizinin takipçilerini endişelendirecek. İddiaya göre Şerif, Adil ve Esme’nin düğününü basacak ve ortalık bir anda karışacak. Silahların çekildiği olay sırasında İso vurularak ağır yaralanacak. Düğündeki mutluluk yerini korku ve paniğe bırakırken İso’nun vurulması, özellikle Fadime’yi derinden etkileyecek.

Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?

Büyük bir yıkım yaşayacağı konuşulan Fadime’nin bu olay karşısında nasıl davranacağı da merak konusu olacak. Ağır yaralanan İso, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılacak ve ameliyata alınacak. İso’ya kan verilmesi gerekecek ancak kanı kimin vereceği henüz belli değil. Peki, Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi?

TAŞACAK BU DENİZ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif’e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil’in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır.

Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?

 Şerif’in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan’dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni’nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.

Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?

Volkov’un saldırıları yüzünden batma eşiğine gelen Koçarileri, İso’nun bulduğu bir fikir kurtarır. İso ile Fadime birlikte çalışırlar. Volkov’un oğlu Cengiz ise, sebep olduğu gözyaşlarını silmeye taliptir, beklenmedik bir karar alır.

Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?

Adil ve Esme’nin yıllardır beklediği gece gelip çatar. Düşmanlara karşı gövde gösterisine dönüşen düğünde, iki sevdalı bu kez mutluluklarıyla meydan okur. Ancak onlar hayallerine kavuşurken Oruç, ölümle yaşam arasındaki uçurumun kenarındadır.

TAŞACAK BU DENİZ 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamları izlenme rekoru kıran Taşacak Bu Deniz’in 35 bölümünde izleyenler şok üzerine şok yaşadı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak olan bölümü için büyük merak uyandırdı. 

Taşacak Bu Deniz’de İso ölecek mi? Adil ve Esme’nin düğününde İso’yu kim vurdu?

İsoyu Eleni ve Oruç tedavi edecek. İso tedavi sonrasında Fadime ile aralarında buzları eritmeye çalışacak. Taşacak Bu Deniz 36 bölüm fragmanı dizinin son bölümü biter bitmez ekranlara gelecek.

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ETİKETLER
#Fadime
#Esme
#İso
#Şerif
#Diziler
#Adil
#Mavi Kadin
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