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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:58

Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümde Oruç karakterinin akıbeti izleyenler tarafından merak ediliyor. Oruç’u ortadan kaldıran kişinin Adil olarak gösterilse de, Oruc’un hayatını kurtaran kişi izleyenleri şaşırtacak. Peki, Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç’u kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 20:58

dizisinin yeni bölümünde ’un akıbeti izleyicilerin gündemine geldi. ’in Oruç’u ortadan kaldırdığı düşünülürken genç adamın hayatta kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Ancak Oruç’u ölümün kıyısından döndürecek kişinin kim olduğu, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin başında geliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç’u kim kurtaracak? Yaşananların ardından , Oruç’u affedebilecek mi? İkilinin arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği merak edilirken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler, dizinin takipçilerini bekleyen en önemli sorular arasında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ’DE ORUÇ YAŞIYOR

Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç’un yaşadığı saldırının ardından gözler yeni bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Oruç’un sağlık durumunun ağır olmadığı, orta seviyede olduğu öğrenilirken Adil’in alacağı karar dikkat çekiyor. Adil, Oruç’u kimin vurduğunu bulabilmek için bir süre onun durumunu gizli tutacak.

Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Oruç’un tedavi sürecinde ise Eleni yanından ayrılmayacak. Önce hastanede, ardından sağlık ocağında Oruç’a eşlik edecek olan Eleni, Cengiz’in kıskançlığını tetikleyecek. Eleni ile Oruç arasındaki yakınlıktan rahatsız olan Cengiz, Oruç’a zarar vermek isteyecek ancak amacına ulaşamayacak. 

Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Yaşananların ardından Oruç’un tedavisi hastaneden sonra evde devam edecek. Peki, Adil saldırının arkasındaki ismi bulabilecek mi? Cengiz’in kıskançlığı yeni sorunlara yol açacak mı? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yirmi yıldır yaşadığı her acıyı derinliklerine gömen Esme, tam da dağını ve ışığını bulmuşken, ailesine kavuşmuşken, celladının zindanından kurtulmasıyla tükenir. Ertelediği bütün travmalar su yüzüne çıkar, Esme depresyonun içine savrulur. Dağ çaresizdir, deniz çekilmiştir.

 

Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Oruç’un uçurumdan atılması herkesin yüreğine ateş düşürürken, suçun gölgesi Adil Koçari’nin üzerine çöker. Timur’un kurduğu tuzak, Adil’i işlemediği bir suç yüzünden mâhkum etmek üzeredir.

 

Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Eleni, sevdiği adamın ardından şimdi babasını kaybetmenin eşiğindedir. Cengiz, Eleni’nin en zor anında yanında olur. Ama Oruç’un yokluğunda bile Eleni’nin kalbinde onunla savaşmak zorundadır.

 

Taşacak Bu Deniz’de Oruç öldü mü? Oruç kurtulacak mı, kim kurtaracak? Eleni Oruc’u affedecek mi?

Oruç’u kaybedince deliren İso, ortalığı birbirine katıp fırtınalar koparırken Fadime onun acısına ortak olur. Birbirlerinin yaralarını en iyi bilen bu iki düşman sevdalı, şimdi aynı acının iki yakasında buluşur.

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#Oruç
#Cengiz
#taşacak bu deniz
#eleni
#Diziler
#Adil
#Mavi Kadin
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