Son dönemde sık sık karşımıza çıkan basen yağlarını eriten egzersizler, popülerliğini koruyor. Üstelik tek bir hareket basenleri balon gibi söndürebiliyor. Kalça ve bacak egzersizlerinden biri olan yan bacak kaldırma hareketi 100 tekrar yapıldığında vücudun şekillenmesine yardımcı oluyor. İşte detaylar…

TEK BİR HAREKET 100 TEKRAR!

Fazla yağlardan kurtulmak ya da vücudun şekillenmesine yardımcı olmak gibi egzersizler son zamanlarda sık sık sosyal medya da karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca da evde duran kadınlar bu egzersizleri deneyip fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ancak etkili bir çalışma için her zaman çok sayıda hareket etmek gerekli olmuyor. Kalça ve bacak egzersizleri sürekli ve düzenli yapıldığı zaman şekillenmeye yardımcı oluyor.

Özellikle de basen bölgesindeki yağları tek başına eriten bir hareket sayesinde orada oluşan fazlalıklardan kurtulmak mümkün hale geliyor. Bu hareketlerden en çok işe yarayan ise yan bacak kaldırma hareketi oluyor. Yan bacakta bulunan kasların hareket etmesine yardımcı olan bu hareket, kasların çalışması nedeniyle alt vücut çalışan kişilerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Basen ve kalça çevresi, özellikle de kadınlarda yağ depolanmasının sıklıkla gerçekleştiği yerlerden biri oluyor. Bu durum genetik yapı, hormonlar, yaş, günlük hareket miktarı ve beslenme gibi nedenlerden dolayı oluşabiliyor. Basenlerden kurtulmak içinde yapılması doğru olan günlük tek bir hareket, düzenli yapıldığında kasların güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yan yatışta bacak kaldırma hareketi basen eritme konusunda oldukça başarılı bir harekettir.

Bunun için öncelikle yere yumuşak bir örgü ya da elinizde varsa spor matını koyabilirsiniz. Matın üzerine yan şekilde uzanın, başınızı alttaki kolunuzla destekleyin ya da kolunuzu uzatın. Bacaklarınız düz tutun ve vücudunuzu da mümkün olduğunca dengeli bir pozisyonda tutun. Üste bulunan bacağınızı kontrollü bir şekilde indirip kaldırın. Hareket esnasında bacağınızı çok fazla geriye atmaktan kaçının. Kalçanızı da ne öne ne de arkaya çevirmeden güzelce bu hareketi yapın.

İlk kez yapacaklar hareketi kolay sanabilir, o zaman da hareketi yaparken kalçanızı sabit tutamadığınızı anlayabilirsiniz. Burada önemli olan hareketi hızlı yapmak değildir. Bu sebeple de 100 tekrar ilk etap da zor geliyorsa 25’erli olarak 4 sette yapabilirsiniz. Zamanla da bu harekete alıştığınızda sayıyı artırabilirsiniz.

BASENLERİ BALON GİBİ SÖNDÜRÜYOR

Basen ve kalça egzersizlerinde yan yatarak yapılan bu hareket düzenli bir şekilde yapıldığı vakit basenleri balon gibi söndürüyor. Bu hareketle birlikte de dengeli bir beslenme programı oluşturabilir ve diğer egzersizleri de ekleyebilirsiniz. Yağ yakımının daha fazla olmasını istiyorsanız da günlük yürüyüşlere ve dengeli bir beslenme düzenini oluşturabilirsiniz.

Basen ve kalçada bulunan fazlalıklardan kurtulmak isteyenler aslında günde yarım saat yürüyüş yapabilirler. Hafta da birkaç gün yapılan yürüyüşler günlük enerji harcamasını da rahatlıkla yapabilirler. Merdiven çıkmak da basen ve kalça gibi bölgeleri çalıştırma da oldukça iyidir.