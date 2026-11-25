Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı dizi, dünya çapında konuşuldu. Rekor kıran dizinin 2. sezonu olacak mı merakla beklenirken gözler yapım ekibinden gelecek olan açıklamaya çevrildi.

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HABERİN ÖZETİ The Empress Remarried 2. Sezonu var mı? The Empress Remarried 2. Sezonu ne zaman yayınlanacak? Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı ve dünya çapında konuşulan dizinin 2. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandı ve 25 Kasım'da final yaptı. Disney+ tarafından henüz resmi bir 2. sezon açıklaması gelmedi. Dizinin kısa sürede ilgi görmesi nedeniyle 2. sezonunun yayınlanacağı tahmin ediliyor. 2. sezonun önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkabileceği tahmin ediliyor. Dizinin ilk sezonu 3 Kasım 2026'da yayın hayatına başladı.

THE EMPRESS REMARRİED 2. SEZONU VAR MI?

Yeoh Geena ve Hyun Choong-yeol tarafından yazılan, Cho Su-won ve Kim Chang-ju tarafından yönetilen dizi yayınlandığı günden beri ilgiyle izleniyor. İlk sezonun ilk bölümü beğeni toplarken, seyirciler bölümleri oldukça beğendi.

Disney+ tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin kısa sürede ilgi odağı olmasından dolayı 2. sezonunun yayınlanacağı tahmin ediliyor.

THE EMPRESS REMARRİED 2. SEZONU NE ZAMAN?

3 Kasım 2026'da yayın hayatına başlayan dizi için final tarifi 25 Kasım olarak belirtilmişti. Final bölümünün ardından seyirciler ikinci sezon tarihini araştırdı.

Disney+ tarafından açıklama gelmedi fakat gündemde oldukça konuşulan bir dizi olmasından dolayı ikinci sezonunun önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

THE EMPRESS REMARRİED 11. BÖLÜM VAR MI, YOK MU?

Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı 10 bölümlük dizi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Disney+ platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandı. Bu nedenle 11. bölümü yayınlanmayacak.

THE EMPRESS REMARRİED 11. BÖLÜM OLACAK MI?

Heyecanla ilk bölümü beklenen dizinin bölümlerinin yayınlandığı tarihler belli oldu.

Bölümlerin yayınlanma tarihlerine bakıldığında ise 10. bölüm ile final yapıldığı öğrenildi. Dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandığı için 11. bölüm olmayacak.

Bölüm Yayın tarihi 1. bölüm 3 Kasım 2026 2. bölüm 3 Kasım 2026 3. bölüm 3 Kasım 2026 4. bölüm 3 Kasım 2026 5. bölüm 11 Kasım 2026 6. bölüm 11 Kasım 2026 7. bölüm 18 Kasım 2026 8. bölüm 18 Kasım 2026 9. bölüm 25 Kasım 2026 10. bölüm (Final) 25 Kasım 2026

THE EMPRESS REMARRİED KAÇ BÖLÜM OLACAK?

The Remarried Empress dizisi 10 bölümlük olarak planlanmıştı. 4 Kasım'da izleyici ile buluşması planlanan dizinin tarihi bir gün önceye alınmıştı. Böylece 3 Kasım'da seyirci karşısına çıkan dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandı. Böylece 11. bölüm bir sonraki sezonda yer alacak.

THE EMPRESS REMARRİED DEVAM EDECEK Mİ?

Disney+ platformunda 3 Kasım tarihinde yayınlanmaya başlayan dizinin devam edip etmeyeceği merak edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin ikinci sezonunun da çekileceği ise tahmin edilenler arasında yer alıyor.