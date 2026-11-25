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İstanbul
Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı dizi, dünya çapında konuşuldu. Rekor kıran dizinin 2. sezonu olacak mı merakla beklenirken gözler yapım ekibinden gelecek olan açıklamaya çevrildi.
Yeoh Geena ve Hyun Choong-yeol tarafından yazılan, Cho Su-won ve Kim Chang-ju tarafından yönetilen dizi yayınlandığı günden beri ilgiyle izleniyor. İlk sezonun ilk bölümü beğeni toplarken, seyirciler bölümleri oldukça beğendi.
Disney+ tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin kısa sürede ilgi odağı olmasından dolayı 2. sezonunun yayınlanacağı tahmin ediliyor.
3 Kasım 2026'da yayın hayatına başlayan dizi için final tarifi 25 Kasım olarak belirtilmişti. Final bölümünün ardından seyirciler ikinci sezon tarihini araştırdı.
Disney+ tarafından açıklama gelmedi fakat gündemde oldukça konuşulan bir dizi olmasından dolayı ikinci sezonunun önümüzdeki yıl izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.
Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı 10 bölümlük dizi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Disney+ platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandı. Bu nedenle 11. bölümü yayınlanmayacak.
Heyecanla ilk bölümü beklenen dizinin bölümlerinin yayınlandığı tarihler belli oldu.
Bölümlerin yayınlanma tarihlerine bakıldığında ise 10. bölüm ile final yapıldığı öğrenildi. Dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandığı için 11. bölüm olmayacak.
|Bölüm
|Yayın tarihi
|1. bölüm
|3 Kasım 2026
|2. bölüm
|3 Kasım 2026
|3. bölüm
|3 Kasım 2026
|4. bölüm
|3 Kasım 2026
|5. bölüm
|11 Kasım 2026
|6. bölüm
|11 Kasım 2026
|7. bölüm
|18 Kasım 2026
|8. bölüm
|18 Kasım 2026
|9. bölüm
|25 Kasım 2026
|10. bölüm (Final)
|25 Kasım 2026
The Remarried Empress dizisi 10 bölümlük olarak planlanmıştı. 4 Kasım'da izleyici ile buluşması planlanan dizinin tarihi bir gün önceye alınmıştı. Böylece 3 Kasım'da seyirci karşısına çıkan dizinin ilk sezonu 10 bölüm olarak planlandı. Böylece 11. bölüm bir sonraki sezonda yer alacak.
Disney+ platformunda 3 Kasım tarihinde yayınlanmaya başlayan dizinin devam edip etmeyeceği merak edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin ikinci sezonunun da çekileceği ise tahmin edilenler arasında yer alıyor.