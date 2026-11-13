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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:23

The Empress Remarried uyarlama mı? The Empress Remarried nasıl bitiyor?

Yeoh Geena ve Hyun Choong-yeol tarafından yazılan, Cho Su-won ve Kim Chang-ju tarafından yönetilen, The Remarried Empress uyarlama mı merak edildi. Yayınlandığı günden beri ilgi gören The Empress Remarried nasıl bitiyor sorusu da gündemde.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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The Empress Remarried uyarlama mı? The Empress Remarried nasıl bitiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:23

Disney+'ın dünya genelinde bugüne kadarki en çok izlenen yerel orijinal dizi prömiyeri ünvanını kazanan The Remarried Empress rekor kırmayı başardı. Sevilen dizinin uyarlama olup olmadığı da dikkat çekti.

THE EMPRESS REMARRİED UYARLAMA MI?

Doğu İmparatorluğu'nun imparatoriçesi Navier'in, eşi İmparator Sovieshu'nun başka bir kadına aşık olmasıyla değişen hayatını anlatan dizinin başrolünde Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young yer aldı.

The Empress Remarried uyarlama mı? The Empress Remarried nasıl bitiyor?

İlgi gören dizi Alphatart'ın aynı adlı Güney Kore web romanından uyarlandı. Önce roman, daha sonra da çizgi roman olarak yayımlandı. 2026 yapımı dizi de bu esere dayanıyor.

The Empress Remarried uyarlama mı? The Empress Remarried nasıl bitiyor?

THE EMPRESS REMARRİED KAÇ BÖLÜM YAYINLANACAK?

Kısa sürede tüm dünyada izlenme rekoru kıran dizi ilk bölümünü 3 Kasım'da yayınlamıştı. İlk 4 bölümünü yayınlayan dizi 11 Kasım tarihinden sonra her çarşamba 2 bölümünü izleyici karşısına çıkarmaya karar verdi. Final ise 25 Kasım tarihinde olacak.

The Empress Remarried uyarlama mı? The Empress Remarried nasıl bitiyor?

THE EMPRESS REMARRİED NASIL BİTİYOR?

Dizide Sovieshu'dan boşanıyor ve Heinrey ile evlenerek Batı İmparatorluğu'nun imparatoriçesi oldu. Heinrey, Navier ile mutlu bir evlilik kuruyor ardından da ikiz çocukları oluyor.

Sovieshu ise Navier'i kaybettiği için büyük üzüntü yaşıyor. Rashta'nın yalanları da ortaya çıkıyor.

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#The Remarried Empress
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#Diziler
#Navier
#Heinrey
#Sovieshu
#Mavi Kadin
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