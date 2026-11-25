4 Kasım'da ilk bölümünün yayınlanması beklenen The Remarried Empress, 3 Kasım tarihinde izleyici ile buluşmuştu. Dünya çapında rekor kıran dizinin ilk sezonu ise sona erdi.

THE REMARRİED EMPRESS BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Disney+ platformunda yayınlanan Kore yapımı dizinin ilk bölümü 3 Kasım tarihinde yayınlanmıştı. İlk sezon için toplamda 10 bölüm planlanırken, bu akşam son bölüm yayınlandı. The Remarried Empress dizisinin ilk sezonu bugün itibarıyla sona erdi. 2. sezon için açıklama ise henüz gelmedi.

THE REMARRİED EMPRESS 11. BÖLÜM VAR MI, YOK MU?

The Remarried Empress dizisinin 11. bölümü bulunmuyor. İlk sezonunda 10 bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizi ilk günden itibaren ilgi odağı oldu. Sosyal medyada da gündeme yerleşen dizinin 11. bölümü bulunmuyor. Dizi, 10 bölümünü yayınladı.

THE REMARRİED EMPRESS 11. BÖLÜM NEDEN YOK?

Yeni K-drama The Remarried Empress Disney+'ta yayınlandı. 3 Kasım'da ilk bölüm yayınlanırken, final bölümü 25 Kasım'da yayınlandı. Heyecanla izleyen seyircilerin gözü ise ikinci sezon tarihinde.

Şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi ilk sezonda 10 bölüm yayınladı. 11. bölüm şu an için yayınlanmayacak.

THE REMARRİED EMPRESS 11. BÖLÜM OLACAK MI?

Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young'un başrolünde yer aldığı dizi, ilk sezonu ile gündeme yerleşmeyi başardı. Kore yapımı dizi rekorlar kırdı. 25 Kasım Çarşamba günü ise dizinin final günü olarak belirlenmişti.

İlk sezonu sona eren dizinin ikinci sezonu için ise net bir açıklama gelmedi. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizinin oldukça konuşulması göz önünde bulundurulduğunda 2. sezonunun yayınlanması bekleniyor.

THE REMARRİED EMPRESS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Disney+ ekranlarında yayınlanan Kore yapımı dizi, dünya çapında ses getirdi. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin ilk sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yapım tarafından henüz ikinci sezon açıklaması gelmezken, gözler yeni sezon tarihinde. Dizinin yeni bölümü şu an için yayınlanmayacak. The Remarried Empress, yayınladığı 10. bölüm ile ilk sezonu tamamladı.

THE REMARRİED EMPRESS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ