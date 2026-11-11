Güney Kore dizilerini takip eden izleyicilerin ilgisini çeken The Remarried Empress, yeni bölümleriyle gündemdeki yerini koruyor. İmparatoriçe Navier'in hikayesini konu alan dizinin ilk bölümlerinin ardından gözler yayın takvimine çevrildi. Dizinin takipçileri, 5. ve 6. bölümlerin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte The Remarried Empress dizisinin yeni bölüm tarihleri ve yayın gününe ilişkin merak edilenler…

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HABERİN ÖZETİ The Remarried Empress hangi gün yayınlanıyor? The Remarried Empress 5. ve 6. bölümler ne zaman yayınlanacak? Güney Kore dizisi The Remarried Empress'in merakla beklenen 5. ve 6. bölümlerinin yayın tarihi duyuruldu ve yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeler paylaşıldı. Dizinin 5. ve 6. bölümleri, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Disney+ platformunda izleyiciyle buluşacak. İlk dört bölümü 3 Kasım'da yayınlanan dizinin yeni bölümleri ikişer bölüm halinde her çarşamba ekrana gelecek. Dördüncü bölümde Rashta, veliaht prens Heinrey'ye kendisini mektuplaştığı gizemli kişi olarak tanıtmış, ancak Heinrey'nin mektuplaştığı asıl kişinin Navier olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni bölümlerde Heinrey ile Sovieshu arasında yaşanacak yüzleşme ve düello gerilimi dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. Sovieshu, Navier ile bozulan ilişkisini düzeltmek amacıyla imparatorluk villasına özel bir doğum günü daveti hazırlıyor.

THE REMARRIED EMPRESS 5. VE 6. BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güney Kore yapımı The Remarried Empress dizisinin merakla beklenen 5. ve 6. bölümleri, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Disney+ platformunda izleyiciyle buluşuyor. İlk dört bölümü 3 Kasım'da sürpriz şekilde yayınlanan dizide, yeni bölümler ikişer bölüm halinde her çarşamba ekrana gelecek.

THE REMARRIED EMPRESS SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

The Remarried Empress'in 4. bölümünde saraydaki dengeler bir kez daha değişti. Yeni yıl töreninde İmparator Sovieshu'nun Rashta'yı dansa kaldırması, Navier'i zor durumda bıraktı. Ancak Batı Krallığı'nın veliaht prensi Heinrey'nin Navier'e dans teklif etmesiyle ikili arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Sovieshu ise eşinin Heinrey ile yakınlaşmasını gördükçe kıskançlık duymaya başladı.

Bölümün finalinde ise asıl şaşırtan gelişme yaşandı. Heinrey, uzun süredir mektuplaştığı gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmeyi beklerken Rashta ortaya çıkarak kendisini onun mektuplaştığı kadın olarak tanıttı. Oysa Heinrey'nin mektuplar aracılığıyla bağ kurduğu gerçek kişi Navier'di. Rashta'nın bu hamlesi, sarayda yeni bir krizin kapısını araladı.

THE REMARRIED EMPRESS 5. VE 6. BÖLÜMLERDE NELER OLACAK?

Yeni bölümlerde Rashta'nın mektuplarla ilgili sözlerinin sarayda büyük bir karmaşaya yol açması bekleniyor. Heinrey ile Navier arasındaki yakınlaşma sürerken Sovieshu'nun kıskançlığı da giderek artacak. İkilinin bir hazine avında eşleşmesi, aralarındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğine dair merakı artırıyor.

Diğer yandan Sovieshu, Navier ile bozulan ilişkisini düzeltmek için imparatorluk villasına özel bir doğum günü daveti hazırlıyor. Ancak bu davetin iki isim arasındaki kırgınlığı giderip gideremeyeceği şimdiden merak konusu. Üstelik Heinrey ile Sovieshu arasında yaşanacak yüzleşme ve düello gerilimi, yeni bölümlerin en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alıyor.

Dördüncü bölümün sonunda Rashta'nın yaptığı beklenmedik hamle, izleyicileri yeni sorularla baş başa bıraktı. Heinrey, mektuplaştığı kişinin gerçekte Navier olduğunu öğrenecek mi? Sovieshu, eşini kaybetme ihtimali karşısında nasıl bir adım atacak? Navier ile Heinrey arasındaki yakınlaşma nereye varacak? Tüm bu soruların yanıtı, 11 Kasım'da yayınlanacak 5. ve 6. bölümlerde ortaya çıkacak. Dizinin takipçileri, saraydaki güç mücadelesinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.