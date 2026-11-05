Toprağın altında yetiştiği için ilk bakışta fark edilmesi oldukça zor olan domalan mantarı, görenleri şaşırtan görüntüsüyle merak uyandırıyor. Patates yumrusunu andıran şekliyle dikkat çeken bu mantar, Anadolu'nun bazı bölgelerinde sofraların sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, domalan mantarı nedir, nerelerde yetişir ve nasıl tüketilir? İşte domalan mantarı hakkında merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Toprağın altından çıkıyor, gören patates sanıyor! Anadolu'nun domalan mantarı Toprağın altında yetişen ve patatese benzeyen domalan mantarı; yetişme koşulları, tüketim şekilleri ve besin değerleriyle Anadolu'nun yöresel mutfaklarında ilgi görmektedir. Anadolu'da keme adıyla da bilinen domalan mantarı, toprağın birkaç santimetre altında yetişir ve kireçli ile kumlu toprakları sever. Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Şanlıurfa çevresinde rastlanır. Genellikle ilkbahar aylarında (mart ve mayıs döneminde) ve bazen sonbahar yağmurlarıyla birlikte ortaya çıkar. Temizlenip dilimlendikten sonra tereyağında veya zeytinyağında kavrularak, et yemeklerine, yumurtalı tariflere ve pilavlara eklenerek tüketilir. Protein ve lifin yanı sıra potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller içerir. Tüketilmeden önce mantarın doğru tür olduğundan emin olunması, uzman onayı olmadan tüketilmemesi ve iyice temizlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

DOMALAN MANTARI NEDİR, NASIL YETİŞİR?

Domalan mantarı, yer altında yetişen ve patatese benzeyen yuvarlak şekliyle tanınan bir mantar türüdür. Genellikle toprağın birkaç santimetre altında gelişir. Bu nedenle toplanması için toprağın yüzeyindeki küçük çatlakları ve kabarmaları dikkatle takip etmek gerekir. Anadolu'da keme adıyla da bilinen domalan mantarı, kendine özgü aroması ve besleyici özellikleriyle özellikle yöresel mutfaklarda ilgi görüyor.

DOMALAN MANTARI NERELERDE YETİŞİR?

Domalan mantarı, Türkiye'de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yetişiyor. Kireçli ve kumlu toprakları seven bu mantara Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Şanlıurfa çevresinde rastlanabiliyor. Genellikle yağışların ardından toprağın nemli kaldığı dönemlerde ortaya çıkan domalan mantarı, doğada kendiliğinden yetişmesi nedeniyle yöre halkı tarafından mevsiminde toplanıyor.

DOMALAN MANTARI HANGİ MEVSİMDE YETİŞİR?

Domalan mantarı genellikle ilkbahar aylarında, özellikle mart ve mayıs döneminde toplanıyor. Yağışların ardından toprağın nemlenmesi, mantarın gelişmesi için uygun koşulları oluşturuyor. Bazı bölgelerde sonbahar yağmurlarıyla birlikte de ortaya çıkabilen domalan mantarını bulmak için mevsimsel yağışlar yakından takip ediliyor. Toprak yüzeyindeki küçük çatlaklar ve kabarmalar ise mantarın bulunduğu yerleri anlamaya yardımcı olabiliyor.

DOMALAN MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Domalan mantarı, mutfakta farklı tariflerde kullanılabilen yöresel lezzetlerden biri. Genellikle temizlendikten sonra dilimlenerek tereyağında veya zeytinyağında kavruluyor. Et yemeklerine, yumurtalı tariflere ve pilavlara da eklenebiliyor. Kendine özgü aromasıyla özellikle sade şekilde pişirildiğinde lezzeti daha belirgin hâle geliyor. Tüketilmeden önce mantarın doğru tür olduğundan emin olunması ve iyice temizlenerek pişirilmesi önem taşıyor.

DOMALAN MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Domalan mantarı, besin içeriğiyle de dikkat çeken doğal ürünler arasında yer alıyor. Protein ve lif içermesinin yanı sıra potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller bakımından da beslenmeye katkı sağlayabiliyor. Lif içeriği sindirim sisteminin normal işleyişini desteklerken, protein içeriği de dengeli beslenmenin bir parçası olarak öne çıkıyor. Ancak domalan mantarının besin değerleri yetiştiği bölgeye ve türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Domalan mantarı, Anadolu'nun farklı bölgelerinde sofralara taşınan, kendine özgü görünümü ve lezzetiyle dikkat çeken yöresel ürünlerden biri. Toprağın altında yetişmesi, patatese benzeyen şekli ve farklı tariflerde kullanılabilmesiyle merak uyandırıyor. Doğada karşılaşıldığında türünün doğru şekilde belirlenmesi ise büyük önem taşıyor. Özellikle yabani mantarların uzman onayı olmadan tüketilmemesi gerekiyor.