Tül perdelerin rengini solduran kirden kurtulun! Yıkama öncesi bu detayı atlamayın

Çoğu zaman evde yapılan yemek kokuları ya da oluşan duman, dışarıdan gelen kirli hava gibi durumlarda tül perdeler de sararmalar meydana geliyor. Evin dekorasyonu için oldukça önemli olan tül perdelerde meydana gelen sararmalar çoğu zaman görüntü olarak da kötü bir görüntü sunuyor. Ama size bu sarı tül durumundan kurtaracak olan bir yöntem olduğunu söylesek. Yıkama öncesinde yapılan detay sayesinde tül perdeleriniz kirden dolayı solgun durmayacak. İşte detaylar…

TÜL PERDELERİN RENGİNİ SOLDURAN KİRDEN KURTULUN!

Tül perdeler de kullanıma bağı olarak zamanla renginde solmalar meydana gelebiliyor. Ancak bunun tek bir nedeni vardır diyemeyiz ya da yıkamanın yetersiz olduğunu söylemek pek de mümkün değildir. Tüm gün açık kalan pencerelerden içeri giren toz, duman ya da evde yapılan yemek gibi durumlar tül perdelerin solgun görünmesine yol açar.

Bu durum karşısında da çoğu kez perdeleri yıkamak her zaman doğru olmaz. Çünkü perdeleri çok yüksek derecelerde yıkamak ya da çok deterjan kullanmak çözüm anlamına gelmiyor. Hatta çok yıkanan tüllerde kumaşın yıpranması gibi durumlar meydana gelir.

Çok yıkanan perdeler yıpranır ve sizlere iki maliyet çıkarır. Bu sebeple tül perdelerin rengini solduran kirden kurtulmak için yapılacak olan tek şey doğru yıkamak olur. Yıkama öncesinde de yapılacak olan işlem sayesinde tül perdeleriniz kirden ve tozdan kurtulacak. Tül perdeleri yıkamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı kesinlikle tülleri güzelce silkelemek olur.

Bunun için yapmanız gereken tek önemli iş perdeleri kornişten çıkararak nazik bir şekilde silkeleyin. Kumaşa zarar vermeyecek düşük emişli olan elektrik süpürgesi sayesinde de yüzeydeki tozları alabilirsiniz. Ama en güvenli olan tülleri silkelemek olacaktır. Bu işlem sayesinde yıkama işlemi sırasında tozların tüllere su yardımıyla sarılmasını engellemek olacaktır.

YIKAMA ÖNCESİ BU DETAYI ATLAMAYIN

Tül perde temizliğinde en çok kullanılan yöntemlerden biri de evde bulunan karbonatla temizlik oluyor. Temizlik amacıyla sıklıkla kullanılan karbonat tül yıkamasında makineyle yıkamadan öncesinde suyu az miktarda atılıp bekletilerek yapılan temizlik tüyolarından biri haline gelir.

Karbonatın yanında beyaz sirke kullanımı da oldukça yaygındır. Beyaz sirke, bazı temizlik uygulamalarında deterjanla birlikte de kullanılabiliyor. Ayrıca da ayrı olarak kullanım sağlayabilir. Tabi bunun yanı sıra kumaş türüne göre bir yıkama yapılması gerekiyor. Fazla deterjan kullanmak burada önemli değil.

Tül perdelerin beyazlığını korumak için ürünün sıcaklığı da oldukça önemlidir. Çünkü yüksek sıcaklık hassas ipliklerin yapısını bozabiliyor. Hatta bu durum kumaşın yapısını da bozabiliyor bu sebeple tül perdenizi yıkamadan önce yıkama talimatlarını güzel bir şekilde kontrol edin.

Tüller ince yapıda olduklarından dolayı 30 derecelik hassas yıkama yapılması gerekiyor. Ayrıca makinenin tamburunun tamamen doldurulması da doğru değildir. Perdelerin rahat bir şekilde yıkanmasını sağlamanız gerekiyor. Suyun ve deterjanın kumaşa rahatlıkla değmesi tül yıkama da önemli adımlar arasında yerini alıyor.