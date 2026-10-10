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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:58

Türk dizileri Cannes yolcusu! Mıpcom 2026’da hangi Türk yapımlar yer alacak?

Türk dizileri, uluslararası pazardaki yolculuğunu Fransa’da sürdürmeye hazırlanıyor. Ekim 2026’da Cannes kentinde düzenlenecek MIPCOM 2026 İçerik Fuarı’nda birçok Türk dizisi uluslararası alıcıların karşısına çıkacak. Türk televizyon yapımlarının farklı ülkelerden sektör temsilcileriyle buluşacağı fuar, yerli dizilerin dünya pazarındaki görünürlüğü açısından dikkat çekiyor. Peki, MIPCOM 2026’da hangi Türk dizileri tanıtılacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Türk dizileri Cannes yolcusu! Mıpcom 2026’da hangi Türk yapımlar yer alacak?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:58

, uluslararası televizyon sektörünün önemli buluşmalarından biri olan MIPCOM 2026 için ’da sahne almaya hazırlanıyor. ’nın Cannes kentinde Ekim 2026’da düzenlenecek içerik fuarında birçok Türk dizisi uluslararası alıcılarla buluşacak. Farklı ülkelerden sektör temsilcilerinin bir araya geleceği organizasyon, Türk yapımlarının yurt dışındaki tanıtımı açısından dikkat çekiyor. Peki, MIPCOM 2026’da hangi Türk dizileri öne çıkacak?

MIPCOM 2026’DA HANGİ TÜRK YAPIMLAR YER ALACAK?

Türk dizileri, uluslararası içerik sektörünün önemli buluşmalarından MIPCOM 2026’da dünya pazarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek fuarda tanıtılması beklenen yapımlar arasında dikkat çeken yerli de bulunuyor. Yeraltı, Anne Yarısı, Uzak Şehir, Başkalarının Hayatı, Ömür Usta, Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer, Altı Üstü İstanbul, Sevdiğim Sensin ve Doğanın Kanunu, fuarda öne çıkacak Türk yapımları arasında sıralanıyor.

Türk dizileri Cannes yolcusu! Mıpcom 2026’da hangi Türk yapımlar yer alacak?

Farklı hikâyeleri ve karakterleriyle izleyici karşısına çıkan bu dizilerin uluslararası alıcılarla buluşması, Türk televizyon içeriklerinin yurt dışındaki tanıtımı açısından önem taşıyor. 

Türk dizileri Cannes yolcusu! Mıpcom 2026’da hangi Türk yapımlar yer alacak?

MIPCOM 2026’da hangi yapımların ilgi göreceği ve Türk dizilerinin yeni pazarlara ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor.

CANNES MIPCOM 2026 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon ve içerik sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından MIPCOM 2026, 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek. 

Türk dizileri Cannes yolcusu! Mıpcom 2026’da hangi Türk yapımlar yer alacak?

Dört gün sürecek fuarda, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcileri bir araya gelirken Türk dizileri de uluslararası alıcıların karşısına çıkacak. Türkiye’de üretilen yapımların farklı pazarlara ulaşması açısından önem taşıyan organizasyonda, birçok Türk dizisinin uluslararası alanda tanıtılması bekleniyor.

MIPCOM 2026 NEREDE DÜZENLENECEK?

MIPCOM 2026, Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleştirilecek. 12 Ekim’de başlayacak fuar, 15 Ekim’e kadar devam edecek. 

Türk dizileri Cannes yolcusu! Mıpcom 2026’da hangi Türk yapımlar yer alacak?

Televizyon içeriklerinin uluslararası pazarda buluştuğu organizasyon, Türk dizilerinin yurt dışındaki alıcılara tanıtılması için de önemli bir platform olacak.

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ETİKETLER
#fransa
#cannes
#Türk dizileri
#Diziler
#Mipcom 2026
#Televizyon Sektör
#Mavi Kadin
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