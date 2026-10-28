Tuzlu Kahve 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzlu Kahve son bölümü beğeni topladı

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İstanbul
Star TV ekranlarının en çok izlenen projelerinden biri olan Tuzlu Kahve 9. bölümü ile beğeni topladı. Dizinin son bölümünü tekrar izlemek isteyenler ise Tuzlu Kahve nereden izlenir araştırmasına başladı.
Nebahat Çehre, Şevval Sam, Buğra Gülsoy, Sarp Apak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Tuzlu Kahve, dün akşam 9. bölümünü yayınlandı. Eğlenceli anların yer aldığı son bölüm beğeni toplarken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin 9. bölümü dün akşam yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Eda Ece, Şevval Sam, Enis Arıkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü beğeni topladı.
Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin son bölümleri HBO Max platformunda yayınlanıyor. Sevilen dizinin son bölümlerini platformdan takip edebilirsiniz. Dizi, Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.