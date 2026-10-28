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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:29

Tuzlu Kahve 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzlu Kahve son bölümü beğeni topladı

Birçok başarılı ismin kadrosunda olduğu Tuzlu Kahve 9. bölümü ile yıktı geçti. Salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve bölümleri ilgi görürken, 10. bölüm fragmanı merak edildi. Derin, Mehmet, Elit ve Murat'ın padel oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzlu Kahve son bölümü beğeni topladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:29

ekranlarının en çok izlenen projelerinden biri olan 9. bölümü ile beğeni topladı. Dizinin son bölümünü tekrar izlemek isteyenler ise Tuzlu Kahve nereden izlenir araştırmasına başladı.

TUZLU KAHVE 10 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

, , Buğra Gülsoy, Sarp Apak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Tuzlu Kahve, dün akşam 9. bölümünü yayınlandı. Eğlenceli anların yer aldığı son bölüm beğeni toplarken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Tuzlu Kahve 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzlu Kahve son bölümü beğeni topladı

TUZLU KAHVE FRAGMANI ÇIKTI MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin 9. bölümü dün akşam yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Eda Ece, Şevval Sam, Enis Arıkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü beğeni topladı.

Tuzlu Kahve 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzlu Kahve son bölümü beğeni topladı

TUZLU KAHVE BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin son bölümleri platformunda yayınlanıyor. Sevilen dizinin son bölümlerini platformdan takip edebilirsiniz. Dizi, Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

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#şevval sam
#nebahat çehre
#HBO Max
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
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