Tuzlu Kahve 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tuzlu Kahve son bölümü beğeni topladı

Star TV ekranlarının en çok izlenen projelerinden biri olan Tuzlu Kahve 9. bölümü ile beğeni topladı. Dizinin son bölümünü tekrar izlemek isteyenler ise Tuzlu Kahve nereden izlenir araştırmasına başladı.

TUZLU KAHVE 10 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Nebahat Çehre, Şevval Sam, Buğra Gülsoy, Sarp Apak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Tuzlu Kahve, dün akşam 9. bölümünü yayınlandı. Eğlenceli anların yer aldığı son bölüm beğeni toplarken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

TUZLU KAHVE FRAGMANI ÇIKTI MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin 9. bölümü dün akşam yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Eda Ece, Şevval Sam, Enis Arıkan gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin son bölümü beğeni topladı.

TUZLU KAHVE BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin son bölümleri HBO Max platformunda yayınlanıyor. Sevilen dizinin son bölümlerini platformdan takip edebilirsiniz. Dizi, Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.