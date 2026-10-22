Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:55

Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor

Star TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinde bomba bir değişiklik yaşandı. Hem etkileyici oyuncu kadrosu hem de güçlü hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen diziden kritik bir ismin ayrılacağı öğrenildi. Kısa sürede hem izleyici kitlesi hem de sosyal medya tarafından popüler hale gelen dizide yaşanan ayrılık büyük ses getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 14:55

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi, salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Özellikle son haftalarda yayınlanan yeni bölümleriyle eski dizilere ve ünlü isimlere göndermelerde bulunan dizide bomba bir değişiklik yaşandığı duyuruldu. Hem etkileyici hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve'nin senaristinin değiştiği öğrenildi. ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı proje kısa sürede gönüllerde taht kurmayı başardı. Dizide yapılan köklü değişiklik sonrası yeni bölümlerin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

TUZLU KAHVE DİZİSİNDE BOMBA DEĞİŞİM!

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise 'nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisinde bomba bir değişikliğe gidildi. Aşk, aile bağları ve geleneklerin çatışmasını sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyan dizide senarist değişikliği yaşandı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren iddialı yapım, özellikle son bölümlerinde eski dizilere yaptığı göndermelerle büyük ilgi görmüştü.

Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor

Televizyon izleyicilerinin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Tuzlu Kahve dizisi, Star TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer aldı. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ve uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen hayatlarını konu alan dizi, Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi dizilere göndermelerde bulunmuştu.

Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor

Son olarak Ajda Pekkan'ın konuk olduğu ve yeni bölümde Fatih Terim'in yer alacağı Tuzlu Kahve dizisinin senaristinin değiştiği ortaya çıktı. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren iddialı proje, bomba değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Dev oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla büyük ilgi gören dizide flaş bir değişiklik oldu.

Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor

ASLI ZENGİN GİTTİ YERİNE EKİN ATALAR GELDİ!

Aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı Tuzlu Kahve dizisinin senaristi değişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV’nin kısa sürede fenomenleşen dizisini ilk bölümünden itibaren yazan Aslı Zengin ile yollar ayrıldı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu fenomen diziye yeni bir senarist eklendi.

Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor

Komedi türünde izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümlerini Ekin Atalar'ın yazacağı öğrenildi. Ünlü konuk oyuncuları ve replikleriyle de sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında gelen Tuzlu Kahve'nin ilerleyen bölümlerine yine birbirinden ünlü isim renk katmaya devam edeceği duyuruldu. Reytinglerdeki başarısıyla da büyük ses getiren dizinin senarist değişikliğinin ardından yeni bölümlerinde neler yaşanacağı büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı
Tuzlu Kahve 8 bölüm nereden izlenir, YouTube'da neden yok? Tuzlu Kahve son bölümü izleyenlerden tam not aldı
ETİKETLER
#polat yağcı
#Poll Films
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Mustafa Kotan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.