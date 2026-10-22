Tuzlu Kahve'de bomba değişim! Kritik isim diziden ayrılıyor

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Tuzlu Kahve dizisi, salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Özellikle son haftalarda yayınlanan yeni bölümleriyle eski dizilere ve ünlü isimlere göndermelerde bulunan dizide bomba bir değişiklik yaşandığı duyuruldu. Hem etkileyici hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve'nin senaristinin değiştiği öğrenildi. Star TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı proje kısa sürede gönüllerde taht kurmayı başardı. Dizide yapılan köklü değişiklik sonrası yeni bölümlerin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

TUZLU KAHVE DİZİSİNDE BOMBA DEĞİŞİM!

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisinde bomba bir değişikliğe gidildi. Aşk, aile bağları ve geleneklerin çatışmasını sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyan dizide senarist değişikliği yaşandı. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren iddialı yapım, özellikle son bölümlerinde eski dizilere yaptığı göndermelerle büyük ilgi görmüştü.

Televizyon izleyicilerinin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği Tuzlu Kahve dizisi, Star TV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer aldı. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ve uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in kesişen hayatlarını konu alan dizi, Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi dizilere göndermelerde bulunmuştu.

Son olarak Ajda Pekkan'ın konuk olduğu ve yeni bölümde Fatih Terim'in yer alacağı Tuzlu Kahve dizisinin senaristinin değiştiği ortaya çıktı. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren iddialı proje, bomba değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Dev oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla büyük ilgi gören dizide flaş bir değişiklik oldu.

ASLI ZENGİN GİTTİ YERİNE EKİN ATALAR GELDİ!

Aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı Tuzlu Kahve dizisinin senaristi değişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Star TV’nin kısa sürede fenomenleşen dizisini ilk bölümünden itibaren yazan Aslı Zengin ile yollar ayrıldı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu fenomen diziye yeni bir senarist eklendi.

Komedi türünde izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümlerini Ekin Atalar'ın yazacağı öğrenildi. Ünlü konuk oyuncuları ve replikleriyle de sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başında gelen Tuzlu Kahve'nin ilerleyen bölümlerine yine birbirinden ünlü isim renk katmaya devam edeceği duyuruldu. Reytinglerdeki başarısıyla da büyük ses getiren dizinin senarist değişikliğinin ardından yeni bölümlerinde neler yaşanacağı büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı.