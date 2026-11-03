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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:27

Tuzlu Kahve Beste diziden ayrılıyor mu, neden? Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam Cevher dizisine mi geçiyor?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'de yer alan Beste karakteri oldukça sevilmişti. Elit Andaç Çam'ın oynadığı Beste karakteri diziden ayrılıyor mu, neden soruları gündeme yerleşti. Elit Andaç Çam, Cevher kadrosunda yer aldı.

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Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve Beste diziden ayrılıyor mu, neden? Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam Cevher dizisine mi geçiyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 20:27

ekranlarında yayınlanacak olan Cevher dizisinde yer alması beklenen Elit Andaç Çam, güncelde dizisinde Beste karakterini oynuyordu. Sosyal medyada yer alan fotoğraf ise akılları karıştırdı.

TUZLU KAHVE BESTE DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN?

Tuzlu Kahve'de Beste olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu Elit Andaç Çam, Cevher dizisinin okuma provasında yer aldı. 

Tuzlu Kahve Beste diziden ayrılıyor mu, neden? Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam Cevher dizisine mi geçiyor?

Oyuncu kadrosunda yer alan Elit Andaç Çam tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, yeni projede yer alacağı öğrenildi. Önümüzdeki bölümlerde Beste karakterinin diziden ayrılabileceği tahmin edilmekte.

Tuzlu Kahve Beste diziden ayrılıyor mu, neden? Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam Cevher dizisine mi geçiyor?

ELİT ANDAÇ ÇAM TUZLU KAHVE'DEN ÇIKIYOR MU?

Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masada yer aldı. Prova okumasındaki görüntü sonrasında seyirciler ise diziden ayrıldığını düşündü. Henüz yapımdan ve oyuncudan resmi açıklama gelmezken önümüzdeki bölümlerde Tuzlu Kahve'den ayrılabileceği tahmin ediliyor.
 

Tuzlu Kahve Beste diziden ayrılıyor mu, neden? Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam Cevher dizisine mi geçiyor?

YENİ DİZİ CEVHER OYUNCULARI KİM?

Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli gibi isimler yeni dizinin kadrosunda yer alıyor.

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ETİKETLER
#show tv
#Elit Andaç Çam
#Tuzlu kahve
#Cevher
#Diziler
#Beste
#Mavi Kadin
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