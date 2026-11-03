Tuzlu Kahve Beste diziden ayrılıyor mu, neden? Tuzlu Kahve Elit Andaç Çam Cevher dizisine mi geçiyor?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Cevher dizisinde yer alması beklenen Elit Andaç Çam, güncelde Tuzlu Kahve dizisinde Beste karakterini oynuyordu. Sosyal medyada yer alan fotoğraf ise akılları karıştırdı.

TUZLU KAHVE BESTE DİZİDEN AYRILIYOR MU, NEDEN?

Tuzlu Kahve'de Beste olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu Elit Andaç Çam, Cevher dizisinin okuma provasında yer aldı.

Oyuncu kadrosunda yer alan Elit Andaç Çam tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, yeni projede yer alacağı öğrenildi. Önümüzdeki bölümlerde Beste karakterinin diziden ayrılabileceği tahmin edilmekte.

ELİT ANDAÇ ÇAM TUZLU KAHVE'DEN ÇIKIYOR MU?

Elit Andaç Çam, Cevher'in okuma provasında Elçin Sangu ve Ertan Saban'la aynı masada yer aldı. Prova okumasındaki görüntü sonrasında seyirciler ise diziden ayrıldığını düşündü. Henüz yapımdan ve oyuncudan resmi açıklama gelmezken önümüzdeki bölümlerde Tuzlu Kahve'den ayrılabileceği tahmin ediliyor.



YENİ DİZİ CEVHER OYUNCULARI KİM?

Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli gibi isimler yeni dizinin kadrosunda yer alıyor.