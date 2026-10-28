TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 21:57

Tuzlu kahve İrma kim? Tuzlu kahve İrma nerede? Tuzlu kahve İrma yok mu?

Tuzlu Kahve dizisinin 9. bölümünde İrma karakterinin görünmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. Kutaygil ailesinin hizmetçisi İrma’nın yerine evde bir robotun hizmet vermesi, karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Tuzlu kahve İrma kim? Tuzlu kahve İrma nerede? Tuzlu kahve İrma yok mu?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tuzlu kahve İrma kim? Tuzlu kahve İrma nerede? Tuzlu kahve İrma yok mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 21:57

dizisinin son bölümünde yaşanan bir ayrıntı, izleyicilerin gündemine oturdu. Kutaygil ailesinin evinde hizmetçi İrma’nın görünmemesi ve onun yerine bir robotun hizmet vermesi dikkat çekti. İzleyiciler, “Tuzlu Kahve İrma kimdir?”, “İrma nerede?” ve “Tuzlu Kahve İrma diziden ayrıldı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

TUZLU KAHVE İRMA KİM?

Tuzlu Kahve dizisinde İrma karakteri, Kutaygil ailesinin evinde çalışan yardımcı olarak hikâyede yer alıyor. Şeyla Halis’in oynadığı İrma, konağın günlük işleyişinde önemli bir görev üstleniyor. Evin mutfak işleriyle ilgilenen karakter, günlük yaşam düzeninin sağlanmasından ve aile tarafından düzenlenen ziyafet ve organizasyonların hazırlanmasından sorumlu.

Tuzlu kahve İrma kim? Tuzlu kahve İrma nerede? Tuzlu kahve İrma yok mu?

 Kutaygil ailesinin üyeleriyle kurduğu ilişkiler ve olaylar karşısındaki yaklaşımıyla dizinin hikâyesinde kendine yer bulan İrma, izleyicilerin merak ettiği karakterler arasında bulunuyor. Özellikle Tuzlu Kahve’nin 9. bölümünde görünmemesi ve evde bir robotun hizmet vermesi, karakterin dizideki geleceğine ilişkin soruları gündeme getirdi.

TUZLU KAHVE İRMA NEREDE?

 Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde İrma karakterinin yer almaması, izleyicilerin dikkatini çekti. Kutaygil ailesinin hizmetçisi İrma’nın yeni bölümde görünmemesi, karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu gündeme getirdi. Şeyla Halis’in oynadığı İrma’nın yokluğu, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

Tuzlu kahve İrma kim? Tuzlu kahve İrma nerede? Tuzlu kahve İrma yok mu?

Tuzlu Kahve 9. bölümde evde İrma’nın yerine bir robotun hizmet vermesi, bu değişikliğin nedenini daha da merak edilir hâle getirdi. Peki, Tuzlu Kahve İrma diziden ayrıldı mı? İrma’ya ne oldu? Karakterin hikâyesinin sona erip ermediği veya ilerleyen bölümlerde yeniden ekrana gelip gelmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.

TUZLU KAHVE İRMA YOK MU?

Şeyla Halis’in üstlendiği İrma karakterinin yokluğu, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı. Tuzlu Kahve İrma diziden ayrıldı mı? İrma’ya ne oldu, neden yeni bölümde yer almadı? 

Tuzlu kahve İrma kim? Tuzlu kahve İrma nerede? Tuzlu kahve İrma yok mu?

Karakterin hikâyesinin sona erip ermediği veya ilerleyen bölümlerde yeniden ekrana gelip gelmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. İzleyiciler, İrma’nın akıbetine ilişkin soruların yanıtını ve dizinin yeni bölümlerinde yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve İrma neden ayrıldı?
ETİKETLER
#Robot
#Şeyla Halis
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Kutaygil Ailesi
#İrma
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.