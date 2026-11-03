1 Eylül 2026 tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Tuzlu Kahve, Salı akşamları seyirci karşısına çıkıyordu. Yeni bölümde yaşanacaklar heyecanla beklenirken seyirciyi üzen haber geldi.

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HABERİN ÖZETİ Tuzlu Kahve neden yok bugün? Tuzlu Kahve bu akşam neden yok? Tuzlu Kahve yeni bölümü bugün yok mu? Tuzlu Kahve dizisinin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü, Galatasaray'ın Avrupa maçı nedeniyle ertelenmiştir. Tuzlu Kahve dizisi 1 Eylül 2026'da ilk bölümü ile yayın hayatına başlamıştır. Dizi, Salı akşamları seyirci karşısına çıkıyordu. 3 Kasım Salı akşamı yeni bölüm yerine tekrar bölümü yayınlanmıştır. Bu durumun nedeni, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray Avrupa maçı gösterilmiştir. Genel olarak dizilerin, maçın izlenme ihtimalinden dolayı yeni bölümlerini bir sonraki haftaya ertelediği belirtilmiştir.

TUZLU KAHVE NEDEN YOK BUGÜN 3 KASIM?

Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Tuzlu Kahve seyiricisini üzen haber sosyal medyada tepki çekti. Bugün yeni bölüm yerine tekrar bölümü yayın akışına eklendi. Buna göre seyirciler bu akşam Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünü izleyemeyecek. Tekrar bölümünün yer almasının nedeni ise tepki çekti.

TUZLU KAHVE BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar gibi başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden beri dikkat çekiyordu. 3 Kasım Salı akşamı ise yeni bölüm iptal edildi. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray Avrupa maçı nedeniyle diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

BU AKŞAM TUZLU KAHVE NEDEN YOK?

İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesini konu olarak ele alan Tuzlu Kahve, kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı.

Sevilen dizi bu akşam Galatasaray maçı nedeniyle izleyici karşısına çıkmayacak. Genel olarak dizilerde reklam gelirleri sorunu yaşanırken, maçın izlenme ihtimalinden dolayı yeni bölümler bir sonraki haftaya ertelendi.

TUZLU KAHVE BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tuzlu Kahve, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplamıştı. Derin ile Mehmet arasındaki ilişkiye dahil olan Hatun Hanım'ın sahneleri sosyal medyayı yıkıp geçiyor. 3 Kasım Salı akşamı ise yeni bölüm yerine tekrar bölümü yer aldı. Galatasaray Avrupa maçı sebebiyle diziler yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve seyircisine üzen haber kısa sürede tepki çekti.

Yeni bölüm heyecanla beklenirken, tekrar bölümü ile karşılaşan seyirciler yorumlarda bulundu. Galatasaray maçı nedeni ile bu akşamın dizileri yeni bölümlerini erteledi.

TUZLU KAHVE NEDEN YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARILDI?

Star TV'de bu akşam yayınlanması beklenen Tuzlu Kahve'nin son dakika yayın akışından çıkarıldığını gören seyirciler, dizi sayfasını yorum yağmuruna tuttu. Galatasaray maçı nedeni ile yeni bölümün ertelendiği Tuzlu Kahve seyircisi son dakika kararına tepki gösterdi. Karşılaşma nedeni ile yayın akışından çıkarılmıştı.

STAR TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM SALI 2026

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve (TEKRAR)