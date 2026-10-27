Tuzlu Kahve senaristi değişti mi, kim oldu? Yeni bölüm izleyicinin dikkatini çekti

Şevval Sam, Nebahat Çehre, Eda Ece, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Tuzlu Kahve'de heyecan devam ederken, Salı akşamları ekranlara geliyor. Seyirciler ise Tuzlu Kahve senaristi kim oldu merak ediyor.

TUZLU KAHVE SENARİSTİ DEĞİŞTİ Mİ?

Tuzlu Kahve dizisinin ilk bölümünden itibaren senaryosunu yazan Aslı Zengin’le yollar ayrıldı. Senaristin değişmesinin ardından seyirciler nedenini araştırdı. Dizinin ilk bölümünden itibaren senaryoyu yazan Aslı Zengin, ayrıldı.

TUZLU KAHVE SENARİSTİ KİM OLDU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aslı Zengin'le yollar ayrıldı, yeni bölümleri Ekin Atalar yazacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren senaryoyu yazan Aslı Zengin'in yerine Ekin Atalar dahil oldu.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE YAŞLARI

- Eda Ece – 36 yaşında

- Buğra Gülsoy – 44 yaşında

- Binnur Kaya – 54 yaşında

- Şevval Sam – 52 yaşında



- Yasemin Ergene – 41 yaşında

- Ceren Moray – 41 yaşında

- Enis Arıkan – 43 yaşında

- Sarp Apak – 44 yaşında

- Hatice Aslan – 64 yaşında

- Nergis Kumbasar – 63 yaşında

- Melis Fis – 25 yaşında



- İrem Kahyaoğlu – 46 yaşında

- Nazlı Tosunoğlu – 62 yaşında

- Nazlı Senem Ünal – 35 yaşında

- Elit Andaç Çam – 38 yaşında

- Şeyla Halis – 49 yaşında

- Gökçe Özyol – 54 yaşında

- Cengiz Bozkurt – 60 yaşında

- Nevra Serezli – 82 yaşında

- Settar Tanrıöğen – 66 yaşında

- Nebahat Çehre – 82 yaşında

- Mehmet Korhan Fırat – 38 yaşında