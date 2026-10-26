Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, bu kez ringlerde değil, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul’a gelen efsane isim, Star TV’de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve dizisine konuk oyuncu olarak katılacak. Dizide Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak olan Tyson’ın hangi sahnelerde yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Tuzlu Kahve dizisine katılan efsane boksör Mike Tyson’ın karakteri belli oldu! Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisine konuk oyuncu olarak katılmak üzere İstanbul'a geldi. Tyson, dizide Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet Aydınoğlu karakterinin Amerika'dan gelen arkadaşını oynayacak. İstanbul'a gelen ünlü boksörü havalimanında dizinin yapımcısı Polat Yağcı karşıladı. Polat Yağcı, Tyson ile birlikte Türk bayrağının da yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Efsane boksörün dizide hangi bölümde yer alacağı ve çekimlerin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

MIKE TYSON TUZLU KAHVE DİZİSİNDE KİMİ CANLANDIRACAK

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisine konuk oyuncu olarak katılmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Tyson, dizide Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet Aydınoğlu karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak.

İstanbul’a gelen efsane boksörün dizide hangi bölümde izleyici karşısına çıkacağı ve çekimlerin ne zaman yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Tyson’ın projeye dahil olması, dizinin konuk oyuncu kadrosuna uluslararası çapta tanınan bir ismin eklenmesi açısından dikkat çekti.

MIKE TYSON İSTANBUL’A GELDİ

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Tuzlu Kahve dizisi için İstanbul’a geldi. Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, ünlü boksörü havalimanında karşıladı. Yağcı, Tyson ile birlikte Türk bayrağının da yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak bu buluşmayı takipçilerine duyurdu.

Tyson’ın İstanbul’a gelişi, dizinin konuk oyuncu kadrosuna ilişkin heyecanı artırdı. Star TV’de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve’de Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak olan efsane boksörün, dizide nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

TUZLU KAHVE’NİN YENİ BÖLÜMÜ MERAKLA BEKLENİYOR

Her hafta sürpriz konuklarıyla izleyicileri şaşırtan ve zaman zaman nostaljik buluşmalara sahne olan Tuzlu Kahve, bu kez dünyaca ünlü efsane boksör Mike Tyson’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizi, uluslararası çapta tanınan bir ismi kadrosuna dahil ederek yine dikkatleri üzerine çekti. Tyson’ın dizide Buğra Gülsoy’un hayat verdiği Mehmet karakterinin Amerika’dan gelen arkadaşını canlandıracak olması, yeni bölüme yönelik merakı daha da artırdı.

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın daha önce bir röportajında dünyaca ünlü bir yıldızla görüşmelerinin sürdüğünü açıklaması da Mike Tyson’ın projeye katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yağcı’nın sözleri, dizinin konuk oyuncu kadrosuna ilişkin merak uyandırmıştı. Efsane boksörün İstanbul’a gelmesi ve Yağcı tarafından havalimanında karşılanmasıyla birlikte söz konusu açıklamanın kimi işaret ettiği de netlik kazandı. Şimdi gözler, ünlü boksörün dizide nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağına ve Mehmet karakteriyle hikâyede nasıl bir bağ kuracağına çevrildi.