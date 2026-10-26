Daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in başındaki belirgin iz, yeni tanıtımın ardından izleyicilerin merak konusu oldu. Oyuncunun sağlık geçmişini hatırlayan seyirciler, bu görüntünün nedenini araştırmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Tuzlu Kahve’de Settar Tanrıöğen’in başındaki iz dikkat çekti! Seyirci ne olduğunu arattı Settar Tanrıöğen'in yeni projede başındaki belirgin izin nedeni, seyircilerin merak konusu oldu. Settar Tanrıöğen, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde beyin kanaması geçirmişti. Oyuncu, Müjde Uzman ile birlikte 'Tuzlu Kahve' projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Tuzlu Kahve'nin tanıtımında Tanrıöğen'in başındaki izin belirginliği dikkat çekti. Seyirciler, bu izin oyuncunun sağlık geçmişiyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı. Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nde Apo ve Alev karakterlerini canlandırmıştı.

TUZLU KAHVE’DE SETTAR TANRIÖĞEN’İN BAŞINDAKİ İZ DİKKAT ÇEKTİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal, namıdiğer Apo ile Alev arasındaki ilişki, dizinin en çok konuşulan hikâyelerinden biri olmuştu. Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman’ın oynadıkları karakterlerin ilişkisi, izleyiciler arasında uzun süre tartışılmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Ancak Settar Tanrıöğen’in yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması, ikilinin hikâyesinin devamını birlikte izleme fırsatını ortadan kaldırmıştı. Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından iki oyuncunun yeniden aynı projede buluşması, eski dizinin takipçilerini de heyecanlandırdı.

SÜRPRİZ BULUŞMANIN ADRESİ TUZLU KAHVE OLDU

Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman, bu kez Tuzlu Kahve projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımın yayımlanan tanıtımında ikiliyi yeniden yan yana gören seyirciler, sosyal medyada buluşmayı konuşmaya başladı.

Yeni projenin salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağının duyurulması da merakı artırdı. Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz Apo ve Alev ikilisini farklı bir projede görmek isteyen izleyiciler, bu buluşmanın nasıl bir hikâyeye sahne olacağını merak ediyor.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Oyuncunun geçmişte beyin kanaması geçirdiğini bilen seyirciler, görüntünün sağlık süreciyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya yöneldi. Ancak başındaki izin kesin nedeni hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmadan, bu görünümün doğrudan geçirdiği rahatsızlığa bağlı olduğunu söylemek mümkün değil.

YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Tedavi sürecinin ardından oyuncunun sağlık durumu ve ekranlara dönüşü de hayranları tarafından yakından takip edilmişti.