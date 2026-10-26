Tuzlu Kahve’de Settar Tanrıöğen’in başındaki iz dikkat çekti! Seyirci ne olduğunu arattı

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Daha önce Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in başındaki belirgin iz, yeni tanıtımın ardından izleyicilerin merak konusu oldu. Oyuncunun sağlık geçmişini hatırlayan seyirciler, bu görüntünün nedenini araştırmaya başladı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal, namıdiğer Apo ile Alev arasındaki ilişki, dizinin en çok konuşulan hikâyelerinden biri olmuştu. Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman’ın oynadıkları karakterlerin ilişkisi, izleyiciler arasında uzun süre tartışılmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Ancak Settar Tanrıöğen’in yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması, ikilinin hikâyesinin devamını birlikte izleme fırsatını ortadan kaldırmıştı. Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından iki oyuncunun yeniden aynı projede buluşması, eski dizinin takipçilerini de heyecanlandırdı.
Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman, bu kez Tuzlu Kahve projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımın yayımlanan tanıtımında ikiliyi yeniden yan yana gören seyirciler, sosyal medyada buluşmayı konuşmaya başladı.
Yeni projenin salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağının duyurulması da merakı artırdı. Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz Apo ve Alev ikilisini farklı bir projede görmek isteyen izleyiciler, bu buluşmanın nasıl bir hikâyeye sahne olacağını merak ediyor.
Oyuncunun geçmişte beyin kanaması geçirdiğini bilen seyirciler, görüntünün sağlık süreciyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya yöneldi. Ancak başındaki izin kesin nedeni hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmadan, bu görünümün doğrudan geçirdiği rahatsızlığa bağlı olduğunu söylemek mümkün değil.
Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti dizisinde rol aldığı dönemde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Tedavi sürecinin ardından oyuncunun sağlık durumu ve ekranlara dönüşü de hayranları tarafından yakından takip edilmişti.