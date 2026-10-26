Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:46

Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

Star TV ekranlarında yayınlanan ve her hafta konuklarıyla popüler hale gelen Tuzlu Kahve, Polat Yağcı’nın yapımcılığında ilerlerken diziye bomba bir konuk daha geliyor. Tuzlu Kahve ring dünyasında efsane olan isim Mike Tyson’u diziye çekiyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:46

Yapımcılığını ’nın üstlendiği dizisi, her hafta yeni bölümüyle gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Özellikle de konuk oyuncularıyla oldukça çok konuşulan Tuzlu Kahve, ’ın haberine göre bomba bir isimler dikkatleri üzerine çekiyor. Amerikalı eski boksör ’ın Tuzlu Kahve, dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacağı ifade ediliyor.

TUZLU KAHVE RİNG DÜNYASININ EFSANESİNİ DİZİYE ÇEKİYOR!

Tuzlu Kahve, ekranlarının yoğun ilgi ile izlenen yapımlarından biri olurken her hafta yayınlanan yeni bölümü güldürmeye devam ediyor. Konusu kadar oyuncu kadrosuyla birlikte dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın da yaptığı sürpriz hamleler görülürken şimdilerde ring dünyasının efsanesinin adı Tuzlu Kahve de geçiyor.

Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

Polat Yağcı’nın adeta şampiyonlar ligini aratmayan oyuncu kadrosunun adından getirdiği konuk oyuncularla da şimdiden çok konuşulan yapımlar arasında yerini almaya devam ediyor. Her hafta sürpriz isimler Tuzlu Kahve’ye renk katarken, bu kez efsane isim dizi de boy gösterecek.

Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü yapımcı Polat Yağcı, ünlü isim Mike Tyson’u ülkemize getiriyor. Öyle ki diziye geleceği kulislerde konuşulmaya bile başlandı. Tuzlu Kahve dizisi hayranlarının heyecanla beklediği Mike Tyson’ın bölümü hakkında araştırılmalar yapılıyor.

Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

MİKE TYSON, TUZLU KAHVE EKİBİNDE

Kulislerden sızan bilgilere göre, tüm zamanların en büyük ve en iyi ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson’ı Tuzlu Kahve ekibine dahil oldu. Buğra Gülsoy’un oynadığı Tuzlu Kahve’nin Mehmet’inin Amerika’dan gelen en yakın arkadaşı olarak ortaya çıkacak.

Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

Yoğun ilgi ile merak edilen Mike Tyson’ın kaçıncı bölümde yayınlanacak merak konusu olurken konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ancak diziye Mike Tyson’ın ne zaman geleceği belli değil.

Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

Her hafta Salı günü Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi, değişen senaristleriyle gündemde yer alırken şimdilerde dünyaca ünlü isim gelmesi akıllarda ‘acaba daha yabancı ünlü gelir mi?’ sorusu da sorulmaya başlandı. Heyecanla takip edilen Tuzlu Kahve, bu hafta ünlü isim Fatih Terim’i ağırlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?
Tuzlu Kahve’den Fatih Terim’e olay gönderme! İmparatordan gelen cevap dizinin sevenlerini heyecanlandırdı
ETİKETLER
#polat yağcı
#birsen altuntaş
#Star TV
#Tuzlu kahve
#mike tyson
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.