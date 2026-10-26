Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi, her hafta yeni bölümüyle gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Özellikle de konuk oyuncularıyla oldukça çok konuşulan Tuzlu Kahve, birsen Altuntaş’ın haberine göre bomba bir isimler dikkatleri üzerine çekiyor. Amerikalı eski boksör Mike Tyson’ın Tuzlu Kahve, dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacağı ifade ediliyor.

TUZLU KAHVE RİNG DÜNYASININ EFSANESİNİ DİZİYE ÇEKİYOR!

Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarının yoğun ilgi ile izlenen yapımlarından biri olurken her hafta yayınlanan yeni bölümü güldürmeye devam ediyor. Konusu kadar oyuncu kadrosuyla birlikte dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki dizinin yapımcısı Polat Yağcı’nın da yaptığı sürpriz hamleler görülürken şimdilerde ring dünyasının efsanesinin adı Tuzlu Kahve de geçiyor.

Polat Yağcı’nın adeta şampiyonlar ligini aratmayan oyuncu kadrosunun adından getirdiği konuk oyuncularla da şimdiden çok konuşulan yapımlar arasında yerini almaya devam ediyor. Her hafta sürpriz isimler Tuzlu Kahve’ye renk katarken, bu kez efsane isim dizi de boy gösterecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü yapımcı Polat Yağcı, ünlü isim Mike Tyson’u ülkemize getiriyor. Öyle ki diziye geleceği kulislerde konuşulmaya bile başlandı. Tuzlu Kahve dizisi hayranlarının heyecanla beklediği Mike Tyson’ın bölümü hakkında araştırılmalar yapılıyor.

MİKE TYSON, TUZLU KAHVE EKİBİNDE

Kulislerden sızan bilgilere göre, tüm zamanların en büyük ve en iyi ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson’ı Tuzlu Kahve ekibine dahil oldu. Buğra Gülsoy’un oynadığı Tuzlu Kahve’nin Mehmet’inin Amerika’dan gelen en yakın arkadaşı olarak ortaya çıkacak.

Yoğun ilgi ile merak edilen Mike Tyson’ın kaçıncı bölümde yayınlanacak merak konusu olurken konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ancak diziye Mike Tyson’ın ne zaman geleceği belli değil.

Her hafta Salı günü Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi, değişen senaristleriyle gündemde yer alırken şimdilerde dünyaca ünlü isim gelmesi akıllarda ‘acaba daha yabancı ünlü gelir mi?’ sorusu da sorulmaya başlandı. Heyecanla takip edilen Tuzlu Kahve, bu hafta ünlü isim Fatih Terim’i ağırlayacak.