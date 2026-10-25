Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

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İstanbul
Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti, unutulmaz karakterleriyle yeniden gündeme geldi. Dizide Abdullah Ünal’a hayat veren Settar Tanrıöğen ile Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, aradan geçen üç yılın ardından bu kez Tuzlu Kahve dizisinde bir araya gelecek. Star TV’de salı akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan ikilinin buluşması, Kızılcık Şerbeti hayranlarını da heyecanlandırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini hayat veren Settar Tanrıöğen ile Alev karakteriyle izleyici karşısına çıkan Müjde Uzman, yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Üç yıl aradan sonra yeniden bir araya gelecek olan ikili, Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Dizide Osman Aydınoğlu karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen’in, eski rol arkadaşı Müjde Uzman ile aynı sahnelerde buluşması izleyiciler için de nostaljik bir karşılaşma olacak.
Kızılcık Şerbeti’ndeki performanslarıyla hafızalara kazınan Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman, bu kez Tuzlu Kahve dizisinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Settar Tanrıöğen dizide Osman Aydınoğlu karakterini oynarken Müjde Uzman da yeni bölümün konuk oyuncuları arasında yer alacak.
Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizinin bu buluşmayla nasıl bir hikayeye imza atacağı merak ediliyor. İkilinin yeniden aynı projede yer alması, eski dizilerindeki karakterlerini hatırlayan izleyiciler için de dikkat çekici bir gelişme oldu.
Üç yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluşan Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen’e birlikte çalışmanın kendilerine ne hissettirdiği soruldu. Müjde Uzman, soruya “Özlem, çok özlemişim” yanıtını verdi. Settar Tanrıöğen de “Ben de çok özlemişim” diyerek eski rol arkadaşına karşı duyduğu özlemi dile getirdi. Usta oyuncu, yeniden bir arada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ise “Çok hoşuma gitti bir arada çalışmak” sözleriyle ifade etti. İkilinin samimi açıklamaları, yıllar sonra gelen buluşmanın kendileri için de anlamlı olduğunu ortaya koydu.
Bu sezonun eğlenceli yapımları arasında yer alan Tuzlu Kahve, her hafta farklı sürprizlerle izleyicileri geçmişe götüren sahnelere imza atıyor. Dizi, bu kez Müjde Uzman’ı konuk ederek Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz ikilisi Apo ve Alev’i yeniden hatırlatacak.
Üç yıl aradan sonra aynı projede buluşan Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman’ın bir araya gelmesi, eski dizinin hayranlarına nostaljik anlar yaşatacak. İkilinin birbirlerini çok özlediklerini dile getirmesi de buluşmaya ayrı bir anlam katarken, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü şimdiden merakla bekleniyor.