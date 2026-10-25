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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:45

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal ve Alev karakterleriyle hafızalara kazınan Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman, üç yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluşuyor. İkilinin yeni adresi ise Star TV’nin Tuzlu Kahve dizisi oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:45

Ekranların sevilen yapımlarından , unutulmaz karakterleriyle yeniden gündeme geldi. Dizide Abdullah Ünal’a hayat veren ile Alev karakterini canlandıran , aradan geçen üç yılın ardından bu kez dizisinde bir araya gelecek. ’de salı akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan ikilinin buluşması, Kızılcık Şerbeti hayranlarını da heyecanlandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin eski rol arkadaşları Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman, üç yıl aradan sonra Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde yeniden bir araya geliyor.
Settar Tanrıöğen, salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinde Osman Aydınoğlu karakterini canlandırıyor.
Müjde Uzman, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.
Yeniden aynı projede buluşan ikiliden Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen, birlikte çalışma hissi sorulduğunda birbirlerini çok özlediklerini belirtti.
Settar Tanrıöğen ayrıca yeniden bir arada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti "Çok hoşuma gitti bir arada çalışmak" sözleriyle dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN APO VE ALEV’İ TUZLU KAHVE’DE BULUŞUYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini hayat veren Settar Tanrıöğen ile Alev karakteriyle izleyici karşısına çıkan Müjde Uzman, yıllar sonra aynı projede buluşuyor. Üç yıl aradan sonra yeniden bir araya gelecek olan ikili, Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Dizide Osman Aydınoğlu karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen’in, eski rol arkadaşı Müjde Uzman ile aynı sahnelerde buluşması izleyiciler için de nostaljik bir karşılaşma olacak.

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

TUZLU KAHVE’DE MÜJDE UZMAN SÜRPRİZİ

Kızılcık Şerbeti’ndeki performanslarıyla hafızalara kazınan Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman, bu kez Tuzlu Kahve dizisinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Settar Tanrıöğen dizide Osman Aydınoğlu karakterini oynarken Müjde Uzman da yeni bölümün konuk oyuncuları arasında yer alacak.

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan dizinin bu buluşmayla nasıl bir hikayeye imza atacağı merak ediliyor. İkilinin yeniden aynı projede yer alması, eski dizilerindeki karakterlerini hatırlayan izleyiciler için de dikkat çekici bir gelişme oldu.

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman’dan samimi itiraf: “Çok özlemişim”

Üç yıl aradan sonra yeniden aynı projede buluşan Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen’e birlikte çalışmanın kendilerine ne hissettirdiği soruldu. Müjde Uzman, soruya “Özlem, çok özlemişim” yanıtını verdi. Settar Tanrıöğen de “Ben de çok özlemişim” diyerek eski rol arkadaşına karşı duyduğu özlemi dile getirdi. Usta oyuncu, yeniden bir arada çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ise “Çok hoşuma gitti bir arada çalışmak” sözleriyle ifade etti. İkilinin samimi açıklamaları, yıllar sonra gelen buluşmanın kendileri için de anlamlı olduğunu ortaya koydu.

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

TUZLU KAHVE’DE NOSTALJİ RÜZGARI ESECEK

Bu sezonun eğlenceli yapımları arasında yer alan Tuzlu Kahve, her hafta farklı sürprizlerle izleyicileri geçmişe götüren sahnelere imza atıyor. Dizi, bu kez Müjde Uzman’ı konuk ederek Kızılcık Şerbeti’nin unutulmaz ikilisi Apo ve Alev’i yeniden hatırlatacak. 

Kızılcık Şerbeti’nden Tuzlu Kahve’ye! Apo ve Alev yeniden bir arada

Üç yıl aradan sonra aynı projede buluşan Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman’ın bir araya gelmesi, eski dizinin hayranlarına nostaljik anlar yaşatacak. İkilinin birbirlerini çok özlediklerini dile getirmesi de buluşmaya ayrı bir anlam katarken, Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü şimdiden merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#Müjde Uzman
#settar tanrıöğen
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Medya
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