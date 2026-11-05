Tuzlu Kahve yapımcısı Polat Yağcı'dan kritik açıklama! "Herkes elini taşın altına koymalı yoksa biteriz"

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı da son günlerde konuşulan düşük reklam geliri sorunu hakkında yorumda bulundu. "9. bölümde bizi buldu" diyerek espri yapan Yağcı, geçici bir süreç olduğunu belirtti.

TUZLU KAHVE YAPIMCISI POLAT YAĞCI'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı da, düşük reklam geliri krizi hakkında açıklamada bulundu.

"Herkes elini taşın altına koymazsa üç beş sene sonra ana akım diye bir televizyon kalmaz. Kimin üzerine ne düşüyorsa onu yapması hâlinde bu geçici süreci çok kısa sürede atlatırız." sözleri ile herkese seslendi.

"ÜÇ BEŞ SENE SONRA ANA AKIM DİYE BİR TELEVİZYON KALMAZ"

Tuzlu Kahve'nin yapımcılığını üstlenen Polat Yağcı, katıldığı bir etkinlikte son günlerde gündemde olan düşük reklam gelirleri hakkında konuştu. Geçtiğimiz hafta yeni bölümünü yayınlamayan Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Yağcı, "Son 30 yılın reklam azlığı bize denk geldi. 9. bölümde bizi buldu. Her dönem oluyor. Dönem dönem olabiliyor bu da bir geçiş sürecidir diye düşünüyorum."

"Televizyonların hepsi reklam olmadığı için zarar ettiğini söylüyor. Burada taşın altına elimizi koyduğumuzda bu olayın geçici olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

9. BÖLÜMDE BİZİ BULDU SÖZLERİ İLE ŞAKAYA VURDU

Bir etkinlikte düşük reklam gelirleri hakkında sorulan soruya cevap veren Yağcı, "9. bölümde bizi buldu" sözleri ile şakaya vurdu.

Düşük reklam geliri krizi hakkında "Zarar eden bir mecrada çok uzun süreli bir şey yaşanamaz. Zaten biz buna destek olup televizyonlarla beraber hareket etmezsek 3-5 seneye ana akım diye bir televizyon kalmaz." sözleri ile desteğe yönlendirdi.