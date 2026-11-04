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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:42

Tuzlu Kahve'de kim ayrıldı? Seyirciyi şaşırtan ilk ayrılık sinyali

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'den ilk ayrılık haberi geldi. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken projeden bir isim ayrılıyor. Henüz resmi açıklama gelmese de ayrılık sinyalleri yandı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve'de kim ayrıldı? Seyirciyi şaşırtan ilk ayrılık sinyali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 22:42

, , , Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen 'de ayrılık haberleri yayıldı.

TUZLU KAHVE'DE KİM AYRILDI?

Sevilen proje Tuzlu Kahve'de ayrılık sinyalleri yandı. Beste karakterini oynayan Elit Andaç Çam'ın Show TV'de yayınlanacak olan Cevher dizisinin okuma provasına katıldığı görüntüler dikkat çekti. Resmi bir açıklama henüz gelmedi fakat Beste karakterinin diziden ayrılacağı tahmin ediliyor.

Tuzlu Kahve'de kim ayrıldı? Seyirciyi şaşırtan ilk ayrılık sinyali

TUZLU KAHVE'DE DİZİDEN KİM AYRILIYOR?

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Tuzlu Kahve'de Elit Andaç Çam'ın ayrılacağı iddia ediliyor. Yeni dizi Cevher'in okuma provasına katılan Andaç'ın Tuzlu Kahve'den ayrılacağı tahmin edilmekte.

Tuzlu Kahve'de kim ayrıldı? Seyirciyi şaşırtan ilk ayrılık sinyali

ELİT ANDAÇ ÇAM DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de yer alan Beste karakterini Elit Andaç Çam canlandırıyor. Cevher dizisinin okuma provasında yer alan oyuncunun Tuzlu Kahve kadrosundan çıkacağı da konuşuluyor.

Tuzlu Kahve'de kim ayrıldı? Seyirciyi şaşırtan ilk ayrılık sinyali

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSUNDAKİ İSİMLER

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de yer alan oyuncular şöyle:

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli, Settar Tanrıöğen.

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ETİKETLER
#eda ece
#nebahat çehre
#buğra gülsoy
#Tuzlu kahve
#Cevher
#Diziler
#Mavi Kadin
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