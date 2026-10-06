Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ilgi gördü

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanan bölümü sosyal medyada gündem oldu. Yeni bölüm fragmanı için ise bekleyiş başladı.

UZAK ŞEHİR 68 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in 68. bölüm fragmanı yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Cihan ile Alya arasındaki gerilim artıyor.

Nezarethanede iki ismin gergin anları fragmanda dikkat çekti. Cihan'ın "Ya evlenirsin ya da çocuğunun yanında kalırsın" sözleri ile birlikte sular durulmadı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir bu akşam 67. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Cihan ile Alya arasında gerginlik sürerken, Alya'nın evlilikten vazgeçip vazgeçmeyeceği de merak konusu haline geldi.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

67. bölümü ile 5 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen Uzak Şehir, önümüzdeki pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nefes kesen yeni bölüm fragmanı sonrası geri sayım başladı.