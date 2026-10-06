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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:01

Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ilgi gördü

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni Uzak Şehir'in son bölümü de beğeni topladı. Pazartesi akşamı yayınlanan diziyi izleyenler ise Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırmasına başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ilgi gördü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 00:01

ve 'ın başrolünü paylaştığı 'in bu akşam yayınlanan bölümü sosyal medyada gündem oldu. Yeni bölüm fragmanı için ise bekleyiş başladı.

UZAK ŞEHİR 68 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in 68. bölüm fragmanı yayınladı. Yeni bölüm fragmanında ile arasındaki gerilim artıyor. 

Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ilgi gördü

Nezarethanede iki ismin gergin anları fragmanda dikkat çekti. Cihan'ın "Ya evlenirsin ya da çocuğunun yanında kalırsın" sözleri ile birlikte sular durulmadı.

Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ilgi gördü

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI DİKKAT ÇEKTİ

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir bu akşam 67. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümü sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Cihan ile Alya arasında gerginlik sürerken, Alya'nın evlilikten vazgeçip vazgeçmeyeceği de merak konusu haline geldi.

Uzak Şehir 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ilgi gördü

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

67. bölümü ile 5 Ekim Pazartesi akşamı ekranlara gelen Uzak Şehir, önümüzdeki pazartesi günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Nefes kesen yeni bölüm fragmanı sonrası geri sayım başladı.

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#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#cihan
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#Diziler
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