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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:54
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:54

Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan nişanlandı, Alya şoka uğradı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'de bu akşam yayınlanan yeni bölüm dikkatleri üzerine çekti. Cihan'ın nişanlanması, Alya'yı şoke etti. Seyirciler ise Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırmasına başladı. Uzak Şehir son bölümünü full izleyenler yeni bölümü oldukça beğendi.

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Editor
 Gonca Işık
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Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan nişanlandı, Alya şoka uğradı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 01:54
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 01:54

ve 'nın başrolünde yer aldığı yeni bölümü ile beğeni topladı. 'ın nişanlanması ve 'nın ultrason fotoğrafını görmesi seyircinin dikkatini çekti.

UZAK ŞEHİR 71 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Uzak Şehir'in son bölümü beğeni topladı. Cihan ve Alya arasında suların durulmadığı yeni bölümün ardından Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyirciler ise yeni bölüm fragmanını yakından takip etti. İzleyiciler yeni bölümün ardından 71. bölüm fragmanını izledi.

Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan nişanlandı, Alya şoka uğradı

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir'in son bölümü de dikkat çekti. Alya, hamilelik haberi sonrasında yüzüğü çıkarttı ve ilk iş olarak Cihan'a haber vermeyi düşündü. Cihan'ın evlenme kararını duyan Alya, "Benim haberim çok küçük kaldı" sözleri ile tepki verdi.

Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan nişanlandı, Alya şoka uğradı

ALYA, CİHAN'IN NİŞANLANDIĞI ÖĞRENDİ

Alya, hamile olduğunu öğrenir öğrenmez ilk iş olarak Enver'den ayrılmayı seçti. Enver'den ayrılan Alya, haberi Cihan'a vermek istedi fakat Cihan'ın haberi çok daha farklıydı. Cihan'ın evleniyorum demesi üzerine Alya ne yapacağını şaşırdı.

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#uzak şehir
#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#cihan
#Alya
#Diziler
#Mavi Kadin
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