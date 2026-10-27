Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan nişanlandı, Alya şoka uğradı

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir yeni bölümü ile beğeni topladı. Cihan'ın nişanlanması ve Alya'nın ultrason fotoğrafını görmesi seyircinin dikkatini çekti.

UZAK ŞEHİR 71 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Uzak Şehir'in son bölümü beğeni topladı. Cihan ve Alya arasında suların durulmadığı yeni bölümün ardından Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Seyirciler ise yeni bölüm fragmanını yakından takip etti. İzleyiciler yeni bölümün ardından 71. bölüm fragmanını izledi.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir'in son bölümü de dikkat çekti. Alya, hamilelik haberi sonrasında yüzüğü çıkarttı ve ilk iş olarak Cihan'a haber vermeyi düşündü. Cihan'ın evlenme kararını duyan Alya, "Benim haberim çok küçük kaldı" sözleri ile tepki verdi.

ALYA, CİHAN'IN NİŞANLANDIĞI ÖĞRENDİ

Alya, hamile olduğunu öğrenir öğrenmez ilk iş olarak Enver'den ayrılmayı seçti. Enver'den ayrılan Alya, haberi Cihan'a vermek istedi fakat Cihan'ın haberi çok daha farklıydı. Cihan'ın evleniyorum demesi üzerine Alya ne yapacağını şaşırdı.