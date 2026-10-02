Sonbaharla birlikte yağışlı ve soğuk havalar etkisini artırırken pencerelerde oluşan yağmur izleri de ev temizliğinin en can sıkıcı sorunları arasında kendini gösterdi. Özellikle çalışkan kadınlar ve temizliğe çok fazla zaman ayıramayanlar, yağmurlu havalarda etkili bir temizleme yöntemi araştırmaya başladı. Benim de son günlerde sıklıkla araştırdığım konular arasında yer alan pencerelerde yağmur izi bırakmayan temizleme yöntemimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi pencerelerinizde bir damla yağmur tanesi lekesi görmek istemiyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu yöntemi kesinlikle temizlik rutinlerinize eklemelisiniz. Peki, pencerelerde yağmur izi bırakmayan temizleme yöntemi ne? Yağışların artması ve soğukların bastırması gözünüzü korkutmasın! Pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemimi sizlere adım adım açıklıyorum. İşte pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemi...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yağmurlar arttı, soğuklar bastırdı! Pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemi, bir kaşık sirke Yazar, sonbahar ve kış aylarında pencerelerde oluşan yağmur izlerinden kurtulmak için pratik ve etkili bir temizleme yöntemi paylaşıyor. Pencere temizleme suyuna bir kaşık beyaz sirke eklemek, camların uzun süre kir tutmasını engelliyor. Daha etkili bir temizlik için 1 çay bardağı sirke, yarım çay bardağı el deterjanı, 1 çay bardağı bulaşık makinesi parlatıcısı ve yarım kapak çamaşır yumuşatıcısının karıştırılması öneriliyor. Bu karışımın pencerelerdeki kaba pislik alındıktan sonra sıkılıp silinmesi ve ardından durulanması tavsiye ediliyor.

PENCERELERDE YAĞMUR İZİ BIRAKTIRMAYAN TEMİZLEME YÖNTEMİ!

Artan yağışlar ve bastıran soğuklarla birlikte benim gibi birçok kadın pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yönteminin neler olduğunu araştırıyor. Sonbaharla birlikte yağışlı ve soğuk havaların etkisini artırması gözünüzü korkutmasın! Pencerelerinizde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemini sizlere açıklıyorum. Elbette, ev temizliğinin en can sıkıcı noktalarından biri pencere temizliği olsa da doğru temizlik yöntemleriyle camlarda oluşan lekelerden anında kurtulmanız mümkün!

Camlarınızı her ne kadar güzel temizlemiş olsanız da özellikle sonbaharda pencerelerde kısa süre sonra yağmur damlaları kuruyarak iz bırakıyor. İşte tam da bu noktada evde bulunan malzemelerle uygulanabilecek pratik ama etkili yöntemler kendini gösteriyor. Yağmur suyunun beraberinde getirdiği toz ve kir camın yüzeyinde kuruduğunda belirgin lekeler oluşturuyor. Bu lekeler ev hanımları için katlanılmaz bir görüntü meydana getiriyor.

Yağmurlu sonbahar günlerinde pencere temizleme noktasında sadece deterjan ya da camsil yardımıyla camları silmek yeterli olmuyor. Benim de son zamanlarda ev temizliği noktasında sıklıkla şikayet ettiğim noktalardan biri yağmur damlaları kurumuş pencerelerim oluyor. Yağmurlu havalarda camları ve pencereleri temiz tutmak normal günlere göre çok daha zor oluyor. Sonbaharın etkisini bir hayli şiddetli göstermesiyle birlikte ben de farklı pencere temizleme yöntemlerine başvurdum.

Pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yönteminin ne olduğunu araştırmadan geçemedim. Araştırdığım ve deneyimlediğim bilgilerden yola çıkarak pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemini sizlerle de paylaşmak istedim. Siz de benim gibi bu yağmurlu havalarda pencere temizliğinizi nasıl yapacağınızı düşünüyorsanız, söyleyeceğim bu yöntemi kesinlikle temizlik rutinlerinize dahil etmelisiniz. Pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemimi sizlere adım adım açıklıyorum. İşte pencerelerde yağmur izi bıraktırmayan temizleme yöntemi...

PENCERE TEMİZLEME SUYUNA BİR KAŞIK SİRKE EKLEYİN!

Beyaz sirkenin ev temizliğinde ne kadar etkili olduğunu fark ettim. Sirkenin aynı zamanda içeriğindeki aserik asit nedeniyle mineral kalıntılarının ve bazı yüzey lekelerinin çözülmesine yardımcı olduğunu keşfettim. Pencere temizliği noktasında temizleme suyuma bir kaşık sirke eklediğimde camlarımın uzun süre kir tutmadığını deneyimledim. Pencere temizleme suyumu daha etkili nasıl geliştirebilirim diye düşündüm.

Özellikle çok yoğun olduğum günlerde pencere temizleme suyuma bir kaşık beyaz sirke ekleyerek, cam yüzeyleri mikrofiber bez yardımıyla sildim. Sonrasında camın üzerinde su kalmaması için kuru ve temiz bir bezle kurulama işlemi gerçekleştirdim. Sirke miktarını fazla kaçırmamaya dikkat ettim. Son zamanlarda sosyal medyada da birçok ev kadının pencere temizliğine sirkeyi dahil ettiğini gördüm. Bu noktada en çok dikkatimi çeken formül ve yöntemlerden biri de şu oldu:

Malzemeler;

1 çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı el deterjanı

1 çay bardağı bulaşık makine parlatıcısı

Yarım kapak çamaşır yumuşatıcısı

Hazırlanışı;