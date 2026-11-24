Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte yağmurlu havalarda kapıya dayandı. Tabi yağmurun da yağmasıyla içimizi ısıtacak çaylar da tekrardan gündeme gelmeye başladı. Özellikle de tavşan kanı tas demleme çayı ile artık çay içmek sanılından daha kolay oluyor. Dadaşların sırrını sizin için öğrendiğim yöntem sayesinde artık çay içerken lezzetini alabileceksiniz.

YAĞMURLU HAVALARDA İÇİNİZİ ISITACAK TAVŞAN KANI TAS DEMLEME!

Havaların serinlemesiyle birlikte yağmurlarında yağmasıyla birlikte sıcacık bir bardak çay içmek herkes tarafından en çok istenilenler arasında yer alıyor. Çünkü havaların soğuk olmasıyla ısınma konusunda yardımcı olabilecek olan çaylar, güzel demlenmediği zaman çok da lezzetli olmuyor.

Özellikle de rengiyle, kokusuyla ve yoğun aromasıyla dikkat çeken çay, bilindiği üzere tavşan kanı şeklinde olduğunda lezzetli olabiliyor. Ancak kimi zaman bu çay şeklini yapamıyoruz. Tavşan kanı gibi olmayabiliyor. Çünkü çayı yaparken tas demleme yöntemini uygulanmadığımız için tavşan kanı çayları içmek oldukça zorlayıcı oluyor.

Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de çayı sadece sıcak suyla birleştirmekten ibaret değil. Kullanılan suyun sıcaklığı, çayın miktarı, demleme süresi ve hatta çayın nasıl bekletildiği bile lezzeti doğrudan etkiliyor. Hatta tas demleme yöntemi sayesinde doğru bir çay içme şansını yakalayabilirsiniz. Erzurum ve çevresinde sıklıkla yapılan bu çay, evde hazırlanan lezzetiyle ve püf noktalarıyla çayın lezzetini bambaşka seviyeye çıkartıyor.

Tavşan kanı olarak adlandırılan çayın en belirgin özelliği, parlak ve koyu kırmızıya çalan o güzel tonu yakalamak için uygulanabilecek olan yöntemler aslında oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. Gereğinden fazla çay kullanmak ya da çayı uzun süre yüksek sıcaklıkta bekletmek, içeceğinin aromasını bozabilir, bozuk olan çay ortaya buruk bir tadı da ortaya çıkartabilir. İyi bir demleme için öncelikle de kaliteli ve taze çay kullanımı olması gerekiyor.

Çay bazı yerlerde bir içecek olmaktan çıkıyor, gelenek haline geliyor. Bunlardan biri de Dadaşlar oluyor. Çünkü sohbetin ve misafirperverliğin önemli bir parçası olarak görülmesiyle oldukça güzel bir demleme yapılaması gerekiyor. Bunlardan biri de çay demlerken tas demleme tekniğini kullanmaları oluyor.

DADAŞLARIN SIRRINI ÖĞRENDİK

Dadaşların sır gibi sakladıkları çay demleme yöntemlerinden birinin de tas demleme olduğu öğrenildi. Bu yöntemde çayın demleme aşamasına ve servis sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Burada en sık yapılan hatalardan biri de demliği doğrudan kaynar suyla doldurulmasıdır.

Oysa suyun fokur fokur kaynadığı anda çayın üzerine dökülmesi yerine birkaç saniye bekletilmesi gerekiyor. Tavşan kanı denildiğinde genellikle su üzerine çay şeklinde yapılsa da çay demleme aşamasında bu yöntemin yapılması gerekiyor. Çayın altını çok yüksek açmak çayın tadını sertleştirebilir. Çayı karıştırmayın yavaş yavaş dem vermesini bekleyin.

Bu demleme yönteminde aslında keyifli çay içmenin alt metni yer alıyor. Çünkü yavaş yavaş hazırlanan bu çaylar servis edilemeden önce adeta damak çatlatan versiyonuyla her sofraya uyuyor. Çok kolay bir şekilde yapılarak sabırla beklenildiği zaman damakları çatlatıyor.