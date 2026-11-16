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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:53

Yeni James Bond belli oldu: Robert Pattinson'lı ilk teaser ortaya çıktı

Sinema dünyasında adından söz ettiren James Bond filminin kararı açıklandı. Sevenlerinin heyecanla beklediği haber geldi. Robert Pattinson'lı ilk teaser da yayınlandı. Kısa sürede ise sosyal medyada viral oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yeni James Bond belli oldu: Robert Pattinson'lı ilk teaser ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 19:53

Amazon MGM Studios, serisinin yeni filminde 007 rolünü kimin oynayacağı duyuruldu. Seçilen oyuncunun yer aldığı ilk teaser beğeni topladı. 

YENİ JAMES BOND BELLİ OLDU

Yönetmen koltuğunda Dune filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve yer alırken, James Bond karakterini başarılı oyuncu Robert Pattinson oynayacak. Heyecanla beklenen filmin başrolü serinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla açıklandı.

Yeni James Bond belli oldu: Robert Pattinson'lı ilk teaser ortaya çıktı

JAMES BOND ROLÜNÜ DAHA ÖNCE 6 OYUNCU ÜSTLENMİŞTİ

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından yeni isim belli oldu. 007 rolünü Pattinson'dan önce altı oyuncu üstlendi. Sean Connery 1962'de ilk filmle karakteri başlatmıştı. Roger Moore 1973 ile 1985 arasında 7 filmde yer alırken, Timothy Dalton 1987'de, Pierce Brosnan ise 1995'te seri de yer aldı.

Yeni James Bond belli oldu: Robert Pattinson'lı ilk teaser ortaya çıktı

ROBERT PATTİNSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Robert Pattinson, 2004 yılında Ring of the Nibelungs filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory karakterini canlandırarak dikkat çekti. Ardından Twilight (2008), New Moon (2009), Remember Me (2010), Eclipse (2010), Water for Elephants (2011), Breaking Dawn Part 1 (2011), Bel Ami (2012), Cosmopolis (2012), Breaking Dawn Part 2 (2012), The Rover (2014), Maps to the Stars (2014), Life (2015), Queen of the Desert (2015), The Lost City of Z (2016), Good Time (2017), Damsel (2018), High Life (2018), The Lighthouse (2019), The King (2019), Tenet (2020), The Devil All the Time (2020), Waiting for the Barbarians (2020), The Batman (2022), The Boy and the Heron (2023), Mickey 17 (2025) ve Die My Love (2025) filmlerinde rol aldı.

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#Robert Pattinson
#Denis Villeneuve
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#Amazon Mgm Studios
#Sean Connery
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