Yeni James Bond belli oldu: Robert Pattinson'lı ilk teaser ortaya çıktı

Amazon MGM Studios, James Bond serisinin yeni filminde 007 rolünü kimin oynayacağı duyuruldu. Seçilen oyuncunun yer aldığı ilk teaser beğeni topladı.

YENİ JAMES BOND BELLİ OLDU

Yönetmen koltuğunda Dune filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve yer alırken, James Bond karakterini başarılı oyuncu Robert Pattinson oynayacak. Heyecanla beklenen filmin başrolü serinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla açıklandı.

JAMES BOND ROLÜNÜ DAHA ÖNCE 6 OYUNCU ÜSTLENMİŞTİ

Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından yeni isim belli oldu. 007 rolünü Pattinson'dan önce altı oyuncu üstlendi. Sean Connery 1962'de ilk filmle karakteri başlatmıştı. Roger Moore 1973 ile 1985 arasında 7 filmde yer alırken, Timothy Dalton 1987'de, Pierce Brosnan ise 1995'te seri de yer aldı.

ROBERT PATTİNSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Robert Pattinson, 2004 yılında Ring of the Nibelungs filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory karakterini canlandırarak dikkat çekti. Ardından Twilight (2008), New Moon (2009), Remember Me (2010), Eclipse (2010), Water for Elephants (2011), Breaking Dawn Part 1 (2011), Bel Ami (2012), Cosmopolis (2012), Breaking Dawn Part 2 (2012), The Rover (2014), Maps to the Stars (2014), Life (2015), Queen of the Desert (2015), The Lost City of Z (2016), Good Time (2017), Damsel (2018), High Life (2018), The Lighthouse (2019), The King (2019), Tenet (2020), The Devil All the Time (2020), Waiting for the Barbarians (2020), The Batman (2022), The Boy and the Heron (2023), Mickey 17 (2025) ve Die My Love (2025) filmlerinde rol aldı.