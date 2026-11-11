Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:52

Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?

Yeraltı dizisinde heyecan giderek artarken gözler Yeraltı 23. bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Haydar Ali ile Bozo arasında yaşanacak hesaplaşma, yeni bölüm öncesinde izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İkilinin karşı karşıya geldiği sahne, “Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

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Editor
 Funda Aydın
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Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 21:52

ekranların dikkat çeken yapımlarından dizisinde yeni bölüm heyecanı başladı. Hikâyenin seyrini değiştirebilecek gelişmelerin beklendiği dizide, Haydar Ali ve Bozo arasındaki gerilim izleyicilerin gündemine oturdu. İki karakter arasında yaşanacak yüzleşmenin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Haydar Ali'nin Bozo'yu vurup vurmayacağı sorusu öne çıktı. Son gelişmelerin ardından dizinin takipçileri, 23. bölümde yaşanacakları öğrenmek için fragman araştırmalarına başladı. Peki, Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali, Bozo'ya karşı tetiği çekecek mi? İşte yeni bölüm öncesinde merak edilen sorular...

HAYDAR ALİ BOZO’YU VURACAK MI?

Bozo kendisine ihanet edecek olan herkesin sonunun bu olduğunu söyleyerek Rüste’e yapılanları hatırlatır. Haydar Ali ise Bozo’nun baskıcı tavrının bir gün aralarında uçurumlara neden olacağına dair ifadeler kullanır. 

Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?

Yeraltı masasında yaşanılan gerilim iki dost arasında da çatırdamalara yol açacak. Haydar Ali’nin gözünün kırpmadan Bozo’ya uzattığı silah bölümün en heyecanlı sahnelerinden biriydi. Peki, Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı? Bozo’yla birlikte çıktığı Yeraltı dünyasında tek başına mı hüküm sürecek? Yeraltı yeni bölümüne dair detaylar ve yaşanılacaklar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

YERALTI 23 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

NOW ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisi son bölümüyle izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Rüstem’in ölmesi, Sultan’ın Haydar Ali’den bebek beklemesi daha çok karmaşıklığa yol açacak. 

Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?

Bozo ve Haydar Ali yaşanılan son olaylar sonrası ilk kez karşı karşıya gelecekler. Yeraltı 23 bölümüne dair detaylar ve ipuçları son bölümünün ardından yayınlanacak olan fragmanla gün yüzüne çıkacak. Peki, Yeraltı 23 bölüm fragmanı yayınlandı mı? diziye dair merak edilenler yapımın resmi hesabından ve Now kanalından izleyenlere duyurulacaktır.

YERALTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bozo’nun Rüstem’e uyguladığı şiddete tanık olan Haydar Ali, dostunun yöntemlerini artık kabul edemediğini açıkça dile getirir. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme, yalnızca bir fikir ayrılığının ötesine geçerek birlikte yürüdükleri yolu sorgulamalarına neden olur. Haydar Ali’nin Bozo’dan uzaklaşma isteği Sultan’ı endişelendirirken, Ceylan da evliliğinde yeni bir krizle karşı karşıyadır. Bozo’yu Derya’nın odasında gören Ceylan, yaşananların ardından valizini alarak evi terk eder ve Haydar Ali ile Sultan’ın yanına yerleşir.

Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?

Diğer yandan Bozo, Rüzgar’la arasındaki düşmanlığı sona erdirmek için Gülsüm Ana’nın evinde bir görüşme ayarlar. Ancak geçmişin hesabını kapatmaya niyeti olmayan Rüzgar’ın öfkesi, duyduklarıyla daha da büyür. İki eski dostun yüzleşmesi büyük bir kavgaya dönüşürken, Bozo hem ailesini hem de kurduğu düzeni korumakta giderek zorlanır. Haydar Ali ise Melek’i içinde bulundukları tehlikeli hayattan uzaklaştırmaya çalışırken kardeşinin Paşa’ya duyduğu ilgiyi fark eder.

Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?

Melek’in doğum günü, yaşanan bütün gerginliklere rağmen aileyi aynı çatı altında buluşturur. Bozo’nun geceye katılmasıyla hem Haydar Ali hem de Ceylan’la arasındaki sorunlar yeniden gündeme gelir. Bozo’nun Melek için hazırladığı büyük sürpriz ise Haydar Ali ile arasındaki gerilimi daha da artırır. Bu sırada Rüzgar, Bozo’yla hesaplaşmak için harekete geçerken Sultan, Haydar Ali’nin geçmişine ilişkin öğrendikleriyle sarsılır.

Yeraltı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haydar Ali Bozo’yu vuracak mı?

Peki geçmişin sırları birer birer ortaya çıkarken, Haydar Ali ile Bozo arasındaki kırılma onları nasıl bir sona sürükleyecek?

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#Bozo
#Haydar Ali
#Rüstem
#Mavi Kadin
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