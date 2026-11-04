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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:29

Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?

Yeraltı’nda Sultan’ın Haydar Ali hakkında bilgi edinmek için atacağı adımlar, istihbarat cephesinde yeni bir hareketliliğe yol açacak. Öte yandan Rüzgar da Haydar Ali’nin geçmişini araştıracak ancak aradığı bilgilere ulaşamayacak. Peki, Sultan ve Rüzgar’ın araştırmaları nasıl sonuçlanacak? İstihbaratın Sultan ve Rüzgar için hazırladığı plan ne olacak? Yeraltı 21. Bölümde neler olacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:29

yeni bölümünde Sultan ve ’ın Haydar Ali hakkında bilgi toplamak için yapacağı araştırmalar, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelere kapı aralayacak. Sultan, Haydar Ali ile ilgili araştırmasını sürdürürken istihbaratın dikkatini çekecek. Diğer tarafta Rüzgar da Haydar Ali’nin geçmişini öğrenmek için araştırma yapacak. Peki, Sultan ve Rüzgar Haydar Ali hakkında gerçeği öğrenebilecek mi?

SULTAN HAYDAR ALİ’NİN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?

Sultan’ın Haydar Ali hakkında yürüttüğü araştırma, dizinin yeni bölümünde istihbaratı harekete geçirecek. Haydar Ali’nin geçmişine dair gerçekleri öğrenmek isteyen Sultan, araştırmasını sürdürürken beklemediği bir gelişmeyle karşılaşacak.

Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?

, Sultan’ın Haydar Ali’yi araştırdığını öğrendiğinde devreye girecek ve genç kadının yalnızca kendisinden istenen bilgilere ulaşmasını sağlayacak. Sultan’ın araştırmasının ne kadar ilerleyebileceği de istihbaratın kontrolüne girecek. Diğer tarafta Rüzgar da Haydar Ali’nin geçmişini çözmek için harekete geçecek. Ancak yaptığı araştırmalara rağmen aradığı hiçbir bilgiye ulaşamayacak. Rüzgar’ın girişimlerinden haberdar olan istihbarat, bu kez onunla ilgili de harekete geçecek. 

Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?

İki ismin de araştırmalarının istihbarat tarafından yönlendirilmesi, Haydar Ali hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkmasını zorlaştıracak. Peki, Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenebilecek mi? Rüzgar, araştırmasının arkasındaki engelin istihbarat olduğunu fark edecek mi?

YERALTI 21 BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ı aynı acıda buluşturur. İki eski dost, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçer. Bozo, saldırıyı Rüstem’in düzenlediğinden emindir. Ancak buluşma yerlerini içeriden birinin haber vermiş olması, Rüzgar’ın en yakınındaki adamlara duyduğu güveni sarsar. 

Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?

Öte yandan Rüstem, yeni bir saldırı planını devreye sokar. Yeraltı’nda Bozo’nun gücü tartışılmaya başlanırken peş peşe düzenlenen saldırılar, ailesini ve en yakınındaki isimleri de hedef alır.

 

Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?

Haydar Ali ise yaşananların arkasında Rüstem’den daha güçlü birilerinin olabileceğinden şüphelenir. Kendisi de doğrudan hedef hâline gelen Haydar Ali, giderek büyüyen tehlike karşısında harekete geçer. Hasan’ın kaybıyla sarsılan Bozo, sevdiklerini korumak için daha sert kararlar almaya başlar. Yıldırım’ın Ada’nın okuluna giderek Derya’yla görüşmesi de öfkesini artırır.

 

Yeraltı’nda Sultan Haydar Ali’nin sırrını öğrenecek mi? Sultan ve Rüzgar istihbaratın planını öğreniyor mu?

Diğer tarafta Sultan ile Haydar Ali’nin çocuk sahibi olma kararı, Ceylan için beklenmedik ve sarsıcı bir gelişmedir. Haydar Ali ise bir yandan evliliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken diğer yandan Yeraltı’nda başlayan savaşın ortasında kalır.

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#rüzgar
#Sultan
#yeraltı
#istihbarat
#Diziler
#Haydar Ali
#Mavi Kadin
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