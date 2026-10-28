TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 18:51

Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Yeraltı 20. Bölümde Rüzgar ve Bozo beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaklar. İkili düşman gibi gözükseler de en büyük düşmanlarının kim olduğunu öğrenecekler. Yeraltı yeni bölümde izleyenleri heyecanlı sahneler bekliyor. Peki, Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 18:51

Now ekranlarında Çarşamba akşamları yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkan dizisi 20. Bölümüyle yayınlanacak. Bozo ve arasındaki çatışma her geçen gün büyümeye devam ederken, beklenmedik saldırı ikili yakınlaştıracak. Yeraltı 20. Bölümde izleyenleri soluksuz bir akşam bekliyor. Peki, Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda ’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

YERALTI DİZİSİNDE RÜZGAR VE BOZO’YA KİM SALDIRDI?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde Rüzgar ve Bozo’ya yönelik saldırı dikkat çekti. İki karakterin hedef alındığı sahneler, yeni bölümde yaşanacak gerilimi artırdı. Peki, Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? 

Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Fragmanda görülen gelişmelere göre saldırının arkasındaki isim Yıldıray olacak. Bu hamlenin neden yapıldığı ve saldırının ardından neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

 YERALTI’NDA BERBER’İ KİM VURDU?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Yayınlanan fragmanda Rüzgar ve Bozo’nun saldırıya uğraması, izleyicileri bekleyen tehlikeli gelişmelerin habercisi oldu. Saldırının arkasındaki ismin Yıldıray olması dikkat çekerken olayların seyrini değiştirecek asıl gelişme ise Berber’in vurulması olacak. 

Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Peki, Yıldıray neden Rüzgar ve Bozo’yu hedef alıyor? Saldırıda vurulan Berber hayatta kalabilecek mi? Berber’in akıbeti merak konusu olurken Rüzgar ve Bozo’nun bu olayın ardından nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

YERLATI 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali'nin Yıldırım'la yüzleşmesinin ardından, Bozo ile Rüzgar arasındaki savaş yeni bir boyut kazanır. Babasının kendisinden habersiz yaptıklarını öğrenen Rüzgar, büyük bir öfkeyle hesap sorarken Bozo da bu savaşın yalnızca ikisini ilgilendirmediğinin farkındadır. İki eski dost arasındaki düşmanlık sürerken, Yeraltı'nda bu durumu fırsata çevirmek isteyenler harekete geçmeye başlar.

Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Öte yandan Bozo, Ada'nın güvenliği için her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken, kızının istekleriyle kendi kararları arasında kalır. Derya ve Ada'nın evde kalmaya devam etmesi ise Ceylan ile Bozo arasındaki huzursuzluğu artırır. Ceylan, Bozo'nun hem Derya'yla hem de Ada'yla ilgili aldığı kararlarda kendisini ne kadar dikkate aldığını sorgulamaya başlar.

Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Sultan ile Haydar Ali'nin evliliğinde ise sorunlar devam eder. Haydar Ali'nin geçmişiyle ilgili cevaplanmamış sorular Sultan'ı rahatsız ederken, ikili birbirlerine yaklaşmanın bir yolunu arar. Ancak Sultan'ın evliliklerine dair beklentileri, Haydar Ali'yi hiç hazırlıklı olmadığı yeni bir durumla karşı karşıya bırakır.

Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

Bozo ile Rüzgar'ın çatışmasını fırsat bilen Rüstem'in Yeraltı'nda güç toplamaya başlaması, iki taraf için de yeni bir tehdit oluşturur. Herkes kendi hesabını yaparken Bozo ile Rüzgar, yıllardır tanıdıkları bir ismin yanında yeniden karşı karşıya gelir. Bu buluşmada konuşulanlar, ikisinin de geleceği için büyük önem taşımaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?
ETİKETLER
#rüzgar
#yeraltı
#berber
#Diziler
#Bozo
#Yıldıray
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.