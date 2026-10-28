Now ekranlarında Çarşamba akşamları yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkan Yeraltı dizisi 20. Bölümüyle yayınlanacak. Bozo ve Rüzgar arasındaki çatışma her geçen gün büyümeye devam ederken, beklenmedik saldırı ikili yakınlaştıracak. Yeraltı 20. Bölümde izleyenleri soluksuz bir akşam bekliyor. Peki, Yeraltı dizisinde Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı? Yeraltı’nda Berber’i kim vurdu? Saldırıyı yapan kim?

YERALTI DİZİSİNDE RÜZGAR VE BOZO’YA KİM SALDIRDI?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde Rüzgar ve Bozo’ya yönelik saldırı dikkat çekti. İki karakterin hedef alındığı sahneler, yeni bölümde yaşanacak gerilimi artırdı. Peki, Rüzgar ve Bozo’ya kim saldırdı?

Fragmanda görülen gelişmelere göre saldırının arkasındaki isim Yıldıray olacak. Bu hamlenin neden yapıldığı ve saldırının ardından neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

YERALTI’NDA BERBER’İ KİM VURDU?

Yeraltı dizisinin yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Yayınlanan fragmanda Rüzgar ve Bozo’nun saldırıya uğraması, izleyicileri bekleyen tehlikeli gelişmelerin habercisi oldu. Saldırının arkasındaki ismin Yıldıray olması dikkat çekerken olayların seyrini değiştirecek asıl gelişme ise Berber’in vurulması olacak.

Peki, Yıldıray neden Rüzgar ve Bozo’yu hedef alıyor? Saldırıda vurulan Berber hayatta kalabilecek mi? Berber’in akıbeti merak konusu olurken Rüzgar ve Bozo’nun bu olayın ardından nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

YERLATI 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haydar Ali'nin Yıldırım'la yüzleşmesinin ardından, Bozo ile Rüzgar arasındaki savaş yeni bir boyut kazanır. Babasının kendisinden habersiz yaptıklarını öğrenen Rüzgar, büyük bir öfkeyle hesap sorarken Bozo da bu savaşın yalnızca ikisini ilgilendirmediğinin farkındadır. İki eski dost arasındaki düşmanlık sürerken, Yeraltı'nda bu durumu fırsata çevirmek isteyenler harekete geçmeye başlar.

Öte yandan Bozo, Ada'nın güvenliği için her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken, kızının istekleriyle kendi kararları arasında kalır. Derya ve Ada'nın evde kalmaya devam etmesi ise Ceylan ile Bozo arasındaki huzursuzluğu artırır. Ceylan, Bozo'nun hem Derya'yla hem de Ada'yla ilgili aldığı kararlarda kendisini ne kadar dikkate aldığını sorgulamaya başlar.

Sultan ile Haydar Ali'nin evliliğinde ise sorunlar devam eder. Haydar Ali'nin geçmişiyle ilgili cevaplanmamış sorular Sultan'ı rahatsız ederken, ikili birbirlerine yaklaşmanın bir yolunu arar. Ancak Sultan'ın evliliklerine dair beklentileri, Haydar Ali'yi hiç hazırlıklı olmadığı yeni bir durumla karşı karşıya bırakır.

Bozo ile Rüzgar'ın çatışmasını fırsat bilen Rüstem'in Yeraltı'nda güç toplamaya başlaması, iki taraf için de yeni bir tehdit oluşturur. Herkes kendi hesabını yaparken Bozo ile Rüzgar, yıllardır tanıdıkları bir ismin yanında yeniden karşı karşıya gelir. Bu buluşmada konuşulanlar, ikisinin de geleceği için büyük önem taşımaktadır.