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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 21:29

Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?

NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Yeraltı’nda Yıldırım karakteriyle ilgili ortaya atılan ayrılık iddiası izleyicilerin gündemine geldi. İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı Rüzgar karakterinin babası Yıldırım’ı oynayan Ekrem Tamer’in sezon içinde diziye veda edeceği öne sürüldü. Peki, Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım ölecek mi? Ekrem Tamer, Yeraltı kadrosundan ayrılacak mı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 21:29

, karakterleri ve hikâyesindeki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Diziye karakteriyle katılan Ekrem Tamer hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşıma giren spoiler iddiasına göre Ekrem Tamer’in sezon içerisinde Yeraltı dizisine veda edeceği öne sürüldü. Peki, Yeraltı dizisinde Yıldırım ölecek mi, Ekrem Tamer diziden ayrılacak mı?

YERALTI DİZİSİNDE RÜZGAR’IN BABASI YILDIRIM ÖLECEK Mİ?

Yeraltı’nda Yıldırım karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin 19. bölümünde Sultan’ı vuran kişinin ’ın babası Yıldırım olduğunun ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte hikâyede dengelerin değişmesi ve intikam hesaplarının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?

Sultan’a yapılanların hesabını sormak isteyen Haydar Ali veya Bozo’nun Yıldırım’la karşı karşıya gelmesi, dizide tansiyonu yükseltecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Yıldırım’ın Sultan’a yönelik saldırıyla bağlantısının ortaya çıkması, karakterler arasındaki çatışmayı daha da derinleştirebilir.

Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?

Öte yandan Yıldırım’ın sezon sonuna kadar dizide kalmayacağı ve sezon içerisinde hayatını kaybedeceği öne sürülüyor. Bu gelişmenin gerçekleşmesi durumunda Rüzgar’ı da zor günler bekleyecek. Babasını kaybetmesiyle ilerleyen bölümlerde tek başına kalacak olan Rüzgar’ın nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak ediliyor.

EKREM TAMER YERALTI DİZİSİNE VEDA MI EDECEK?

Yeraltı dizisinde izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Dizide Yıldırım karakterinin sezon sonuna kadar hikâyede yer almayacağı öne sürüldü. Rüzgar’ın babası Yıldırım’ın sezon içerisinde hayatını kaybedeceği yönündeki spoiler iddiası, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı. 

Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?

’nun oynadığı Rüzgar’ın hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Yıldırım’ın akıbeti, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmelere ilişkin beklentileri artırdı. Karakterin ölümüyle birlikte dizideki dengelerin nasıl değişeceği ve bu gelişmenin diğer karakterleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Ekrem Tamer’in Yeraltı dizisinden ayrılacağı iddiasına ilişkin resmî bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

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#yıldırım
#rüzgar
#İsmail Hacıoğlu
#yeraltı dizisi
#Diziler
#Ekrem Tamer
#Mavi Kadin
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