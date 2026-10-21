Yeraltı dizisinde Rüzgar’ın babası Yıldırım neden öldü? Ekrem Tamer Yeraltı dizisine veda mı edecek?

Yeraltı dizisi, karakterleri ve hikâyesindeki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Diziye Yıldırım karakteriyle katılan Ekrem Tamer hakkında ortaya atılan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşıma giren spoiler iddiasına göre Ekrem Tamer’in sezon içerisinde Yeraltı dizisine veda edeceği öne sürüldü. Peki, Yeraltı dizisinde Yıldırım ölecek mi, Ekrem Tamer diziden ayrılacak mı?

YERALTI DİZİSİNDE RÜZGAR’IN BABASI YILDIRIM ÖLECEK Mİ?

Yeraltı’nda Yıldırım karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin 19. bölümünde Sultan’ı vuran kişinin Rüzgar’ın babası Yıldırım olduğunun ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte hikâyede dengelerin değişmesi ve intikam hesaplarının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Sultan’a yapılanların hesabını sormak isteyen Haydar Ali veya Bozo’nun Yıldırım’la karşı karşıya gelmesi, dizide tansiyonu yükseltecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Yıldırım’ın Sultan’a yönelik saldırıyla bağlantısının ortaya çıkması, karakterler arasındaki çatışmayı daha da derinleştirebilir.

Öte yandan Yıldırım’ın sezon sonuna kadar dizide kalmayacağı ve sezon içerisinde hayatını kaybedeceği öne sürülüyor. Bu gelişmenin gerçekleşmesi durumunda Rüzgar’ı da zor günler bekleyecek. Babasını kaybetmesiyle ilerleyen bölümlerde tek başına kalacak olan Rüzgar’ın nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak ediliyor.

EKREM TAMER YERALTI DİZİSİNE VEDA MI EDECEK?

Yeraltı dizisinde izleyicileri şaşırtacak bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Dizide Yıldırım karakterinin sezon sonuna kadar hikâyede yer almayacağı öne sürüldü. Rüzgar’ın babası Yıldırım’ın sezon içerisinde hayatını kaybedeceği yönündeki spoiler iddiası, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.

İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı Rüzgar’ın hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Yıldırım’ın akıbeti, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmelere ilişkin beklentileri artırdı. Karakterin ölümüyle birlikte dizideki dengelerin nasıl değişeceği ve bu gelişmenin diğer karakterleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Ekrem Tamer’in Yeraltı dizisinden ayrılacağı iddiasına ilişkin resmî bir açıklama ise henüz bulunmuyor.