Yeraltı Youtube'da neden yok? Yeraltı son bölümü YouTube'da neden yayınlanmadı?

Ekranların sevilen dizisi Yeraltı'nın son bölümü izleyiciden tam not aldı. Son bölümünün YouTube'da yayınlanmaması ise seyircinin dikkatinden kaçmadı.

YERALTI YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Yeraltı'nın bölümleri YouTube kanalında yer alıyordu. Dizinin 22. bölümü YouTube kanalında yayınlandı fakat henüz Türkiye'ye açık değil. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye açılarak izlenmesi bekleniyor.

YERALTI SON BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YAYINLANMADI?

Yapım şirketinin Disney+ ile yaptığı dağıtım anlaşması kapsamında, televizyon yayınından sonraki ilk yedi gün boyunca bölümün izleme hakkı platforma ayrıldı. Bu sürenin sona ermesinin ardından 22. bölüm, Türkiye'deki resmi YouTube kanalında da yayınlanacak.

YERALTI YOUTUBE'DA NEDEN YAYINLANMADI?

Yeraltı dizisinin son bölümüne Türkiye'den YouTube üzerinden erişim, dijital yayın anlaşması nedeniyle şu an için kapatıldı. Yapım şirketi ile Disney+ arasında yapılan anlaşma gereği, televizyon gösteriminin ardından yedi gün boyunca dijital yayın önceliği Disney+'a verildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte 22. bölümün Türkiye'deki resmi YouTube hesabından da paylaşılması bekleniyor.

YERALTI YOUTUBE'DAN KALDIRILDI MI?

Yeraltı'nın 22. bölümü yurt dışındaki izleyiciler için YouTube'da erişilebilir görünüyor fakat Türkiye IP'si üzerinden giriş yapan kullanıcılar bölümün bölgede kullanılamadığını gördü. Dizinin yayın hakları değişikliği sebebiyle kanalda yer almıyor.