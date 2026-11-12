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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:02

Yeraltı Youtube'da neden yok? Yeraltı son bölümü YouTube'da neden yayınlanmadı?

Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin son bölümünün YouTube'da yayınlanmaması üzerine Yeraltı Youtube'da neden yok merak edildi. Eski bölümler YouTube kanalında yayınlanıyordu.

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Editor
 Gonca Işık
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Yeraltı Youtube'da neden yok? Yeraltı son bölümü YouTube'da neden yayınlanmadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 20:02

Ekranların sevilen dizisi 'nın son bölümü izleyiciden tam not aldı. Son bölümünün 'da yayınlanmaması ise seyircinin dikkatinden kaçmadı.

YERALTI YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Yeraltı'nın bölümleri YouTube kanalında yer alıyordu. Dizinin 22. bölümü YouTube kanalında yayınlandı fakat henüz 'ye açık değil. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye açılarak izlenmesi bekleniyor.

Yeraltı Youtube'da neden yok? Yeraltı son bölümü YouTube'da neden yayınlanmadı?

YERALTI SON BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YAYINLANMADI?

Yapım şirketinin Disney+ ile yaptığı dağıtım anlaşması kapsamında, televizyon yayınından sonraki ilk yedi gün boyunca bölümün izleme hakkı platforma ayrıldı. Bu sürenin sona ermesinin ardından 22. bölüm, Türkiye'deki resmi YouTube kanalında da yayınlanacak.

Yeraltı Youtube'da neden yok? Yeraltı son bölümü YouTube'da neden yayınlanmadı?

YERALTI YOUTUBE'DA NEDEN YAYINLANMADI?

Yeraltı dizisinin son bölümüne Türkiye'den YouTube üzerinden erişim, dijital yayın anlaşması nedeniyle şu an için kapatıldı. Yapım şirketi ile Disney+ arasında yapılan anlaşma gereği, televizyon gösteriminin ardından yedi gün boyunca dijital yayın önceliği Disney+'a verildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte 22. bölümün Türkiye'deki resmi YouTube hesabından da paylaşılması bekleniyor.

Yeraltı Youtube'da neden yok? Yeraltı son bölümü YouTube'da neden yayınlanmadı?

YERALTI YOUTUBE'DAN KALDIRILDI MI?

Yeraltı'nın 22. bölümü yurt dışındaki izleyiciler için YouTube'da erişilebilir görünüyor fakat Türkiye IP'si üzerinden giriş yapan kullanıcılar bölümün bölgede kullanılamadığını gördü. Dizinin yayın hakları değişikliği sebebiyle kanalda yer almıyor. 

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