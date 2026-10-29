TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:13

Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

Son günlerde sosyal medyada gündem olan yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek merak edenlerin sayısı arttı. Ballon d'Or sonrasında gündeme yerleşen yeşil çizgi teorisinin tüm çift analizlerini ortaya çıkardığını biliyor muydunuz?

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 18:13

çift fotoğraflarının ardından X platformunda oldukça fazla konuşulan yeşil çizgi teorisi ile fotoğraftaki çift analizi kolayca yapılıyor. Ufacık bir duruş, tüm ilişkiyi analiz edebiliyor. 

YEŞİL ÇİZGİ TEORİSİ NEDİR, NE DEMEK?

Ballon d'Or sonrasında sosyal medyada gündeme oturan yeşil çizgi teorisi, bir fotoğrafı tam anlamıyla analiz etmeye yardımcı oluyor. Çift fotoğraflarında bir tarafında hafif eğildiği yön, ilişkinin tüm dengelerini açıklıyor. 

Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

Beden dilinin birçok düşünceyi ortaya çıkardığı uzun yıllardır biliniyordu. Ballon d'Or sonrasında çiftlerin fotoğrafları ise incelemeye alındı. Bazı çiftlerde bir kişinin eşine doğru kafasını eğmesi normal bir poz gibi görünüyor fakat aslında birçok anlamı varmış.

Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

YEŞİL ÇİZGİ TEORİSİ NASIL UYGULANIR?

Yeşil çizgi teorisine göre çift fotoğraflarında bir tarafın yöneldiği taraf, ilişkinin tüm dinamiklerini gösteriyor. Vücut şekilleri normal bir poz olarak gözükürken, analiz edenler için her şeyi ortaya koyuyor.

Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

Eğer bir fotoğrafta çiftlerden birinin eşine doğru kıvrıldığı an var ise, o kişinin ilişki için daha fazla çaba verdiği düşünülüyor. Çift fotoğraflarında iki kişi için de ayaklarından başına kadar yeşil düz bir çizgi çekiliyor. Ortaya çıkan görüntüdeki çizgilerin yönlerine göre değerlendirme yapılıyor.

Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

YEŞİL ÇİZGİ TEORİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Teorinin fikir babası sayılan Rivelino fikrine göre çift fotoğraflarında erkeğin, kadına doğru kıvrılması ilişki dinamiği açısından olumsuz görünüyor. Olması gerekenin erkeğin dik bir şekilde dururken, kadının da hafif kıvrılması gerektiği söyleniyor. 

Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

Elbette bunların hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Sadece sosyal medyada vücut hareketlerini yorumlama ile yakından ilgilenenlerin gündeme taşıdığı bir olaydır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?
ETİKETLER
#X platformu
#Ballon d'Or
#Keşfet
#Yeşil Çizgi Teorisi
#Rivelino
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.