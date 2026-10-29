Yeşil çizgi teorisi nedir, ne demek? Çift fotoğraflarında duruş açısı her şeyi anlatıyor

Ballon d'Or çift fotoğraflarının ardından X platformunda oldukça fazla konuşulan yeşil çizgi teorisi ile fotoğraftaki çift analizi kolayca yapılıyor. Ufacık bir duruş, tüm ilişkiyi analiz edebiliyor.

YEŞİL ÇİZGİ TEORİSİ NEDİR, NE DEMEK?

Ballon d'Or sonrasında sosyal medyada gündeme oturan yeşil çizgi teorisi, bir fotoğrafı tam anlamıyla analiz etmeye yardımcı oluyor. Çift fotoğraflarında bir tarafında hafif eğildiği yön, ilişkinin tüm dengelerini açıklıyor.

Beden dilinin birçok düşünceyi ortaya çıkardığı uzun yıllardır biliniyordu. Ballon d'Or sonrasında çiftlerin fotoğrafları ise incelemeye alındı. Bazı çiftlerde bir kişinin eşine doğru kafasını eğmesi normal bir poz gibi görünüyor fakat aslında birçok anlamı varmış.

YEŞİL ÇİZGİ TEORİSİ NASIL UYGULANIR?

Yeşil çizgi teorisine göre çift fotoğraflarında bir tarafın yöneldiği taraf, ilişkinin tüm dinamiklerini gösteriyor. Vücut şekilleri normal bir poz olarak gözükürken, analiz edenler için her şeyi ortaya koyuyor.

Eğer bir fotoğrafta çiftlerden birinin eşine doğru kıvrıldığı an var ise, o kişinin ilişki için daha fazla çaba verdiği düşünülüyor. Çift fotoğraflarında iki kişi için de ayaklarından başına kadar yeşil düz bir çizgi çekiliyor. Ortaya çıkan görüntüdeki çizgilerin yönlerine göre değerlendirme yapılıyor.

YEŞİL ÇİZGİ TEORİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Teorinin fikir babası sayılan Rivelino fikrine göre çift fotoğraflarında erkeğin, kadına doğru kıvrılması ilişki dinamiği açısından olumsuz görünüyor. Olması gerekenin erkeğin dik bir şekilde dururken, kadının da hafif kıvrılması gerektiği söyleniyor.

Elbette bunların hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Sadece sosyal medyada vücut hareketlerini yorumlama ile yakından ilgilenenlerin gündeme taşıdığı bir olaydır.