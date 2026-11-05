Televizyon ekranlarının yeni sezon için hazırlanan iddialı yapımları arasında yer alan Yörük Kızı, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı dizide Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ın ardından Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Perihan Savaş da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Usta oyuncunun dizide üstleneceği rol ve hikayedeki yeri belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Yeşilçam'ın usta ismi Perihan Savaş geri dönüyor! Yörük Kızı dizisi efsane oyuncuları topluyor Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı yeni sezon dizisi Yörük Kızı'nın oyuncu kadrosu, rolleri ve konusu belli oldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturacak. Yeşilçam oyuncusu Perihan Savaş, dizide Kaan (Onur Seyit Yaran) karakterinin büyükannesi Zümrüt'ü canlandıracak. Oyuncu kadrosunda Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Olgun Şimşek ve Perihan Savaş yer alıyor. Dizi, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Yörük kızı Güneş'in ve ailesinin Toroslar'dan İstanbul'a taşınmasıyla başlayan hikayesini konu alıyor.

PERİHAN SAVAŞ'IN YÖRÜK KIZI DİZİSİNDEKİ ROLÜ BELLİ OLDU!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Perihan Savaş, Yörük Kızı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı dizide Savaş, Zümrüt karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Usta oyuncu, hikayede Onur Seyit Yaran'ın hayat verdiği Kaan karakterinin büyükannesi olarak yer alacak. Yunus Ozan Korkut'un yönetmen koltuğunda oturacağı yapımda Perihan Savaş'ın kadroya katılması, dizinin oyuncu kadrosuna duyulan ilgiyi de artırdı.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bozdağ Film imzalı Yörük Kızı, genç oyuncuların yanı sıra deneyimli isimleri de bir araya getiriyor. Dizinin başrollerinde Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran yer alırken oyuncu kadrosunda Olgun Şimşek de bulunuyor. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Perihan Savaş'ın Zümrüt karakteriyle ekibe katılmasıyla kadro daha da güçleniyor.

Yunus Ozan Korkut'un yönetmen koltuğunda oturacağı yapım, farklı kuşaklardan oyuncuları aynı hikayede buluşturmaya hazırlanıyor.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bozdağ Film imzalı dizinin merkezinde, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Yörük kızı Güneş'in hikayesi yer alıyor. Mina Demirtaş'ın hayat verdiği Güneş'in başarısı, yalnızca kendi hayatını değil, ailesinin geleceğini de değiştiriyor. Kızlarının eğitimi için harekete geçen aile, Toroslar'daki göçebe yaşamını geride bırakarak İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınıyor.

Yeni hayatlarına alışmaya çalışan aile, bu kez birbirinden farklı yaşam tarzları ve kültürel alışkanlıklarla karşı karşıya kalıyor. Yörük kültürü ile büyükşehir yaşamının kesiştiği hikâyede aile bağları, toplumsal farklılıklar ve değişim süreci ön plana çıkıyor.