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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 16:45

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

Uzun süredir beklenen an geliyor. 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlıkları kalkacak olan 4 burç belli oldu. Bu burçlar üzerlerinde ne kadar yükleri varsa hepsini tek tek geride bırakacak. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 16:45

Hayatında sürekli aynı döngüyü yaşayan burçlar, artık rahat bir nefes alabilecek. Çünkü uzun zamandır bekledikleri yüklerini geride bırakarak 7 Kasım’dan sonra artık onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta bir süredir hayatlarındaki aynı döngüyü yaşayan burçlar yapacakları bir işte ‘ne olur’ diye düşünme dönemlerini de geçecek. İşte detaylar…

YILLARIN YÜKÜNÜ GERİDE BIRAKACAK 4 BURÇ!

Uzun zamandır sabreden burçlar artık bazı konularda kendi isteklerini ikinci plana attan ya da geçmişte yaşadıklarının etkisinden çıkmakta zorlanan burçlar için artık kendi hallerinde olma yolu kapanıyor. Üzerlerinde taşıdıkları sorumlulukların hafiflemesiyle birlikte daha rahat bir nefes almaları mümkün hale geliyor.

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

7 Kasım sonrası hayatlarında karar alma, geçmişi bırakma, sınır koyma ve geleceğe daha mutlu bakma gibi konular daha çok olacak. Bizde sizin için yılların yükünü geride bırakacak 4 burcu araştırdık.

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

Başak Burcu

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burçtan ilki olan , çoğu zaman çevrelerindeki insanların da sorumluluklarını üstlendikleri için kendilerini zaman içerisinde çok fazla yordular. Ancak artık bu duruma bir dur deyip üzerinde baskı oluşturabilecek görevleri tekrardan değerlendirebilirler hatta kendi ihtiyaçlarını daha fazla önemsemeye başlayabilirler. İş hayatı, aşk hayatı ve sosyal çevre derken artık huzuru seçecekler.

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

Terazi Burcu

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burçtan ikincisi oluyor. Çoğu kez huzursuz olunan ortamlardan ayrılmak isteseler de ne olursa olsun her zaman oraya çakılı kalıyorlar. Hatta dengeyi korumak adına kendi isteklerinden vazgeçebiliyorlar bu da onları çoğu zaman susmaya itebiliyor. Sınır koyma, konusunda artık yeni bir döneme başlayacak olan Terazi burçları, sürekli kendilerini açıklamak zorunda hissettikleri kalmayacakları bir döneme girecekler.

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

İkizler Burcu

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burçtan üçüncüsü oluyor. Uzun süredir aynı anda birçok konuyu düşünürlerken artık yorulduklarının farkına varıyorlar. Ancak 7 Kasım’dan sonra artık zihinsel olarak durulacakları ve rahat bir döneme girecekleri yıllar kapıya gelecek. İş ve sosyal çevrelerinde yeni kararlar gündeme gelirken kendilerini tüketen insanlardan artık kurtulmanın yolunu bulacaklar. Kendi içine dönecek olan İkizler burcu sebepsiz yere kendini üzmeyecek.

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

Kova Burcu

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burçtan sonuncu olan , artık hak ettiği saygıyı görmeye başlıyor. Özellikle de iş hayatı ve profesyonel olarak ilişkilerinde kendi kararlarını özgürce almak isteyen ancak sürekli başkalarının yönlendirmesiyle hayatını ilerleten Kova burcu, çok köklü bir değişimle gündeme gelecek. Bu köklü değişim aslında olumlu anlamda Kova burcuna yansıması olacak.

Yılların yükünü geride bırakacak 4 burç! 7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlık kalkacak

7 KASIM’DAN SONRA ÜZERLERİNDEKİ AĞIRLIK KALKACAK

7 Kasım’dan sonra üzerlerindeki ağırlığı kalkacak olan burçlar geçmişte meydana gelebilecek durumlardan artık ders çıkararak aynı yükleri geleceğe taşıyabilir. Hatta uzun süredir mücadele ettikleri ne varsa sonunda kendi istedikleri şekilde olacak. Öyle ki bu burçlar tamamen kendi hayatlarına dönerek kendileri için en iyisi hangisiyse onu ele almaya başlayacaklar.

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#kova burcu
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#7 Kasım
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