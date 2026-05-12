2026 yılında final yapacak diziler belli oldu. Televizyon kanallarından sezon bitimine yaklaşıldığı bu günlerde diziler için kararlarda verilmeye başlandı. Hangi dizilerin final yapacağı hangi dizilerin yeni sezonda ekranlarda olacağı belli oldu. Verilen karar merak edilirken final ya da sezon finali yapacak diziler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Televizyon kanallarında diziler kaldırılıyor mu? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ 2026 yılında final yapacak diziler belli oldu! Televizyon kanallarında diziler kaldırılıyor mu? Televizyon kanallarında sezon sonu yaklaşırken bazı dizilerin final yapacağı ve bazılarının ise yeni sezonda ekranlarda olacağı duyuruldu. ATV, NOW TV ve Show TV'de bulunan Kuruluş Orhan, Kıskanmak ve Delikanlı dizileri final yapma kararı aldı. Dizilerin final yapma nedenleri arasında reklam gelirlerinin düşmesi, reyting rekabeti, oyuncuların kaşelerindeki artış ve yüksek maliyetler yer alıyor. Star TV'nin yeni dizisi Çirkin 8. bölümüyle ekranlara ara verdi. ATV'nin A.B.İ’si, Show TV’nin Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve Çirkin, NOW TV'de Yeraltı ve Halef, Kanal D'de Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar ve Güller ve Günahlar yoluna devam edecek. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Mehmed Fetihler Sultanı, Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları dizileriyle sezonun en çok izlenen yapımları oldu.

2026 YILINDA FİNAL YAPACAK DİZİLER BELLİ OLDU!

2026 sezonunda ekranlara veda edecek diziler belli oldu. Final yapacak diziler belli olurken, yeni sezonda televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar merak ediliyor. Onedio’nun haberine göre, sezon sonuna yaklaşırken televizyon ekranlarının sevilen yapımları veda ediyor.

Sezon sonuna doğru yaklaşıldığı bu dönemde kanalların sevilen yapımları tek tek final kararı alıyorlar. Bunlar ise sezon başında sevilerek takip edilen dizilerden olsa da sezon sonunda final kararı almalarıyla ekranlara veda edecek. Sezon sonuna yaklaşıldığı bu dönemde 2025-26 sezonunda başlayan yapımla hemen hemen final yapıyor.

ATV, NOW TV ve Show TV’de bulunan diziler final kararı aldı. Kuruluş Orhan, Kıskanmak ve Delikanlı dizileri final yapma kararlarıyla gündemdeki yerlerini aldılar. Ancak sevilen yapımların neden final yaptıkları merak edilmeye başlandı.

TELEVİZYON KANALLARINDA DİZİLER KALDIRILIYOR MU?

Herkessin merak ettiği sorulardan biri olan televizyon kanallarında diziler kaldırılıyor mu? araştırılmaya başlandı. Özellikle de sezon başında büyük bir heyecanla izleyici karşısına çıkan yapımlar yavaş yavaş final yapma kararlarıyla gündemde yer alıyor.

Özellikle de televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin final yapacağı dikkat çekerken neden olduğu da merakla takip ediliyor. Reklam gelirlerinin düşmesi sonucu, reyting rekabeti, oyuncuların kaşelerindeki artış ve yüksek maliyetler derken bazı diziler için final kararı yapılmaya başlandı bile.

Ancak sorun sadece reytinglerde değil, kimi zaman reytinglerde iyi gitse bile maliyetler her zaman işi bozuyor. Final yapmak her zaman doğru olmayabilir. Bazen de diziler sezon finali de vererek ekranlara ara verebilir. Bu dizilerden biri Star TV’nin yeni dizisi Çirkin 8. bölümüyle ekranlara ara vermesi oldu.

ATV’nin A.B.İ’si, Show TV’nin Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve Çirkin, NOW TV'de Yeraltı ve Halef, Kanal D'de Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar ve Güller ve Günahlar yoluna devam edecek. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler ise diğer kanallardan daha fazla oldu. Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Mehmed Fetihler Sultanı, Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları dizileriyle sezonun en çok izlenen yapımları oldu.