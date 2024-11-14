Acun Ilıcalı'nın kanalı devredildi! 30 milyon Euro harcamıştı

14 Kasım 2024 23:40 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 00:18

Ünlü televizyoncu ve sunucu Acun Ilıcalı'nın yüzde 50 hisse sahibi olduğu kanalını sattığı öğrenildi. Ilıcalı, İsviçre merkezli Sport1 adlı kanalın yüzde ellisine 30 milyon euro ödeyerek satın almıştı.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Osimhen açıklaması! Transfer için harekete geçildiği iddia edilmişti

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Osimhen açıklaması! Transfer için harekete geçildiği iddia edilmişti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı​'nın ortaklık yaptığı İsviçre​ merkezli medya grubu Highlight Communications'a bağlı Sport1 kanalı, beklenen getiriyi sağlamadığı için el değiştirdi.

30 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI!

İsviçre merkezli medya grubu Highlight Communications'a ait olan Sport1 kanalının yüzde 50 hissesini yaklaşık 30 milyon euro karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, beklenmedik bir karar aldı.

Yüzde 50 hissesini Acun Medya'nın aldığı Sport1 kanalın geri kalan Yüzde 50 hissesini ise Medien AG isimli firma almıştı.

KANAL DEVREDİLDİ!

Alman haber sitelerinden meedia.de ve teltarif.de adlı sitelerde yer alan habere göre, Sport1 ve eSPORTS1 adli kanallar yeni dönemde yayın hayatlarına Sportdigital1+ ve eSportsONE olarak devam edecek.

Kanalların Sportdigital TV Sende ve Productions GmbH'ye satıldığı haberde belirtildi.

'ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR'

Sportdigital TV Sende- ve Productions GmbH Genel Müdürü Gisbert Wundram yeni yapılanma süreci ile ilgili şunları söyledi:

“Spor sektöründeki ödemeli TV faaliyetlerimizin genişlemesi ve Almanca konuşulan bölgede spor dijital program portföyümüzün yaygınlaşması, şirket tarihimizde çok önemli bir kilometre taşıdır. SPORT1 yönetimine ve hissedarlarına güven için teşekkür ederiz ve böylece gelecekte, futbolun ötesinde kreatifliğini yaptığımız canlı spor için daha fazla insana ilham vermek için kanıtlanmış 'Sportdigital felsefemiz' ile ödemeli TV işini sürekli olarak geliştireceğiz.”