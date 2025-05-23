Adile filminde Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu belli oldu

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı Adile filminin kadrosunda önemli bir karakter için oyuncu arayışı sona erdi. Filmde Kemal Sunal'ı Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı oynayacak.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için devam ediyor. Müjde Ari Ayşen Gruda, Tarık Akan'ı oynayacak oyuncular belli olurken, son olarak Kemal Sunal'ı da oynayacak isim belli oldu.

KEMAL SUNAL'I BERKAY TULUMBACI OYNAYACAK

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu da açıklandı. 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ı Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı oynayacak.

Filmde, Adile Naşit'i Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oynayacak. Meltem Kaptan, role hazırlık süreciyle ilgili olarak; "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" dedi.