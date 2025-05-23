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 | Dilek Ulusan

Adile filminde Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu belli oldu

Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı Adile filminin kadrosunda önemli bir karakter için oyuncu arayışı sona erdi. Filmde Kemal Sunal'ı Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Berkay Tulumbacı oynayacak.

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Adile filminde Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:24

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için devam ediyor. Müjde Ari Ayşen Gruda, Tarık Akan'ı oynayacak oyuncular belli olurken, son olarak Kemal Sunal'ı da oynayacak isim belli oldu.

KEMAL SUNAL'I BERKAY TULUMBACI OYNAYACAK

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu da açıklandı. 55 yaşında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ı Güldür Güldür Show'daki 'Ozan' karakteriyle de tanınan Berkay Tulumbacı oynayacak.

Adile filminde Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu belli oldu

Filmde, Adile Naşit'i Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan oynayacak. Meltem Kaptan, role hazırlık süreciyle ilgili olarak; "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım" dedi.

Adile filminde Kemal Sunal'ı oynayacak oyuncu belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

BERKAY TULUMBACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
8 Haziran 1991 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya gelen Berkay Tulumbacı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı.
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