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 | Dilek Ulusan

Adile Naşit'in 16 yaşında kaybettiği oğlunu oynayacak isim belli oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı Adile filminin çekimleri başladı. Adile Naşit'i Meltem Kaplan oynarken, ünlü sanatçının 16 yaşında hayatını kaybeden oğlunu ise Berke Karabıyık oynayacak.

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Adile Naşit'in 16 yaşında kaybettiği oğlunu oynayacak isim belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:19

1987 yılında 57 yaşındayken aramızdan ayrılan Hababam Sınıfı‘nın Hafize Ana’sı, Bizim Aile’nin Melek anası Adile Naşit’in hayat hikâyesini anlatan “Adile” filminin çekimleri devam ediyor. Unutulmaz filmlerin muhteşem yönetmeni Çağan Irmak’ın imza attığı, Nermin Yıldırım’ın yazdığı BKM yapımı filmde Adile Naşit’i Meltem Kaptan oynuyor.

ADİLE NAŞİT'İN OĞLUNU OYNAYACAK İSİM BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adile Naşit’in Ziya Keskiner’le evliliğinden olan oğlu Ahmet Keskiner‘i filmde Berke Karabıyık oynayacak. Dramatik bir hikâyesi olan Ahmet, 16 yaşında hayatını kaybetti. Kalbinde delik olan Ahmet, 1966 yılında geçirdiği ameliyattan sonra fenalaşarak komaya girdi ve kurtarılamadı.

Adile Naşit'in 16 yaşında kaybettiği oğlunu oynayacak isim belli oldu

Çekimleri 2 Mayıs’ta start alan filmde Adile Naşit’in ilk eşi tiyatrocu Ziya Keskiner’i usta aktör Serhat Tutumluer oynuyor. Naşit, ilk eşi Ziya Keskiner’in 10 Temmuz 1982’de vefatından bir yıl sonra 16 Eylül 1983 tarihinde şoförü Cemal İnce ile gizlice evlenmişti. İnce’yi filmde Özgürcan Çevik oynayacak.

Adile Naşit'in 16 yaşında kaybettiği oğlunu oynayacak isim belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

ADİLE NAŞİT KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
17 Haziran 1930 doğumlu Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Alman Hastanesinde 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti.
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